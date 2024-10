Per il Cies, Kvara è tra i 30 calciatori più preziosi al mondo

Il georgiano è al 21° posto con un valore pari a 114,3 milioni. Sul podio Bellingham, Haaland e Vinicius. Assente Osimhen dalla top30.

L’Osservatorio Cies ha stilato una classifica dei 100 calciatori con più valore al mondo. Nella top 30 segnaliamo il 7 del Psg Kylian Mbappé, 27esimo con un valore di 106,2 milioni di euro; Rafa Leao del Milan, al 22esimo posto con valore 114,2 milioni; il georgiano del Napoli Kvara, 21esimo in classifica con un valore pari a 114,3 milioni.

Al 18esimo posto c’è colui che ha deciso l’ultima finale di Champions, ovvero il centrocampista spagnolo del City Rodri; il suo valore è di 121,8 mln. Seguono i giovani Enzo Fernandez (Chelsea, valore di 123,6 milioni), Pedri (Barcellona, con un valore di 125,2 mln) e Eduardo Camavinga (Real Madrid, che vale 132,7 milioni).

In top5, quinto posto per la stella dell’Arsenal Bukayo Saka, con un valore pari a 223 milioni; quarto Rodrygo del Real Madrid, il brasiliano ha un valore di 247,9 mln.

Si aggiudica il terzo posto Vinicius Jr, anche lui appartenente ai blancos, con valore 250,3 milioni. Secondo è il bomber norvegese del City Erling Haaland, valore di 251,2 mln. Al primo posto la rivelazione del Real Madrid pagato quest’estate 103 milioni, il centrocampista inglese Jude Bellingham, che vale 267,5 milioni.

LE STATISTICHE DELLO SCORSO ANNO IN SERIE A:

Guardando solamente alla Serie A, sono nove i calciatori presenti nella lista dei 100 con il valore di mercato più alto, in rappresentanza di cinque club. Mancano all’appello Kvaratskhelia e Osimhen, il Napoli è rappresentato solo da Raspadori a quota 50 milioni. Quindi ne deduciamo che per il Cies Kvara e e Osimhen valgono meno di Raspadori così come di Bastoni che è quotato a 49,7 milioni. E di Abraham quotato a 51 milioni. Il primo per valore è Lautaro Martinez (87,5 milioni), seguito dallo juventino Dusan Vlahovic (82,4 milioni) e dal centrocampista Nicolò Barella (80,1 milioni di euro). Questa la classifica dei soli calciatori in Serie A.

