Il Napoli su Zito Lovumbo, avviati i contatti con l’entourage del calciatore (Schira)

Secondo Nicolò Schira, il Napoli ha aperto una trattativa con il Cagliari per Zito Luvumbo, attaccante angolano classe 2002. Già tre gol e due assist al suo primo anno in Serie A.

Su Twitter (X), il giornalista scrive:

“Il Napoli ha intrapreso contatti con Zito Luvumbo. Prima chiacchierata con il suo agente positiva. Il Napoli vorrebbe prendere l’attaccate per la prossima stagione, ma si lavora anche per provare a portarlo a Napoli da subito“.

#Napoli have opened talks for Zito #Luvumbo (born in 2002): positive first negotiations with his agents in the last days. Napoli are interested in #Cagliari’s forward for the next season, but they are working to try to sign him immediately. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 4, 2024