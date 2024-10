Il calciatore della Turris: «Ho rischiato l’infarto vedendo che l’arbitro non concedeva il gol»

Un gol nettissimo non visto dalla terna arbitrale durante Benevento-Turris. De Felice al CorMezz: «Alla guardalinee manderò un mazzo di fiori»

Francesco De Felice ha segnato il gol del 2-1 della Turris contro il Benevento ieri sera. Oggi il Corriere del Mezzogiorno lo intervista. De Felice è il protagonista di un episodio piuttosto curioso. Il suo gol da centrocampo non è stato visto né dall’arbitro, né dall’assistente di linea. Entrambi ingannati da una improvvisa illusione ottica, non hanno visto la palla in rete. Secondo loro la sfera aveva colpito la traversa e invece aveva colpito il sostegno posto alla base dei pali ed è poi rientrata in campo. Il gol è poi stato convalidato grazie al quarto uomo.

Le parole di De Felice che spiega quanto successo:

«È un colpo che provo sempre. E per la prima volta in 27 anni mi è andato bene, anche se ho rischiato l’infarto vedendo che l’arbitro non concedeva il gol. Siamo corsi vicino a lui, ma era convinto che il pallone non avesse oltrepassato la linea di porta. Allora chiediamo alla guardalinee di correggerlo. Ma anche lei dice “non è gol: il pallone ha toccato la traversa ed è tornato in campo!”. È stato il quarto uomo a richiamare l’attenzione del direttore di gara e a prendersi la responsabilità di dirgli che era gol. Così, ho potuto esultare di nuovo: la partita era riaperta».

Il calciatore sull’arbitro e sull’assistente:

«Hanno commesso un errore tecnico grave, ma spero che non li sospendano. Che la loro carriera non sia compromessa. Anzi, alla guardalinee che ha detto che avevo colpito la traversa, manderò un mazzo di fiori».

