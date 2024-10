Dragusin, il Bayern sorpassa tutti: 24 milioni + 6 di bonus, si può chiudere (Tmw)

Il Tottenham potrebbe rilanciare nelle prossime ore, mentre il Napoli è indietro. Lo stipendio sarebbe intorno ai 2 milioni di euro all’anno.

Clamorosamente, il Bayern Monaco sorpassa la concorrenza di Tottenham e Napoli ed è vicino all’acquisto del difensore centrale rumeno del Genoa Radu Dragusin. Tuttomercatoweb scrive:

“I bavaresi sono arrivati a 24 milioni di euro, più sei di bonus in base alle presenze del calciatore con la maglia del Bayern e le qualificazioni eventuali in Champions League, praticamente assicurate anno dopo anno. Quindi, di fatto, il Genoa prenderà 30 milioni dalla cessione di Dragusin. Non c’è ancora nulla di firmato tra le parti ma è possibile che nelle prossime ore arrivi una fumata bianca. Gli stessi Spurs però potrebbero rilanciare ulteriormente nelle prossime ore, mentre il Napoli è indietro e difficilmente riuscirà a rientrare in corsa. Il contratto del rumeno sarebbe di quattro anni e mezzo, con uno stipendio intorno ai 2 milioni di euro all’anno”.

A lanciare la notizia di Dragusin era stato qualche ora fa Sky Sport Deutschland:

Radu Dragusin non è solo richiesto da Napoli e Tottenham; anche il Bayern Monaco sarebbe piombato nelle ultime ore sul difensore centrale rumeno del Genoa. A confermarlo è il giornalista di Sky Sport Deutschland Florian Plettenberg. Il tecnico del Bayern Tuchel lo vorrebbe fortemente; ne ha parlato con la dirigenza e il club è pronto a trattare per il trasferimento nella finestra di mercato invernale.

Stamani, la Gazzetta aveva parlato dell’offerta del Napoli:

Il problema è che la caccia al difensore è tornata in alto mare: Radu Dragusin sembra destinato al Tottenham, dopo il rilancio da oltre 25 milioni degli Spurs. Cifra che il Napoli non può permettersi per un difensore e che aveva spinto il club a provare a inserire i cartellini di Ostigard e Zanoli. Ma al Genoa preferiscono il cash, da reinvestire e da girare (il 20%) alla Juve, come da vecchi accordi. Dragusin aveva le caratteristiche perfette sia per giocare a quattro sia a tre, come fa ora al Genoa. Ma salvo clamorosi colpi di scena, sarà Londra la sua prossima città.

