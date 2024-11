Dendoncker ha giocato poco con l’Aston Villa (appena 395 minuti), Theate sta sfumando

Il Corriere del Mezzogiorno: il centrocampista belga vuole ritrovare centralità magari anche per rientrare nella Nazionale, il difensore si allontana

Theate si allontana, Dendoncker ha giocato poco con l’Aston Villa (appena 395 minuti). Lo scrive Il Corriere del Mezzogiorno che con Ciro Troise fa il punto sul mercato del Napoli che sembra ormai agli sgoccioli.

Scrive il Corriere del Mezzogiorno:

Dendoncker a Napoli cerca il riscatto

Un aiuto è atteso anche dal mercato, il Napoli ha individuato il suo rinforzo per il centrocampo: Leander Dendoncker, in arrivo in prestito con diritto di riscatto dall’Aston Villa, oggi dovrebbe fare le visite mediche a Villa Stuart. È un mediano di copertura classe 1995 con esperienza internazionale, aumenta lo spessore fisico in mezzo al campo ed è adattabile anche al centro della difesa. All’Aston Villa ha collezionato 15 presenze di 395 minuti, molti ingressi a gara in corso, vuole ritrovare centralità magari anche per rientrare nella Nazionale belga, in cui è stato convocato fino allo scorso giugno dopo aver disputato anche il Mondiale.

Addio a Theate

Per la difesa, le difficoltà per arrivare a Theate del Rennes stanno spingendo il Napoli ad accelerare per Nehuen Perez. Ieri ci sono stati altri contatti tra De Laurentiis e Pozzo, ballano cinque milioni di distanza tra domanda e offerta, tra i 20 chiesti dall’Udinese e i 15 proposti dal Napoli. De Laurentiis aveva promesso dei cambiamenti dopo la prima parte della stagione, il Napoli sta completando le sue mosse per risalire la china.

L’arrivo del centrocampista belga

Sky annuncia un nuovo colpo di mercato del Napoli. Sarebbe in chiusura il trasferimento in azzurro di Leander Dendoncker, difensore dell’Aston Villa classe ’95, in prestito con diritto di riscatto.

“Napoli, in chiusura Dendoncker dell’Aston Villa. Operazione in prestito con diritto di riscatto“.

Notizia confermata anche da Fabrizio Romano su Twitter. Il giornalista esperto di calciomercato cita come fonte David Ornestain, giornalista di The Athletic.

🚨🟣🔵 Napoli are closing in on loan deal to sign Leander Dendoncker from Aston Villa. It will include a buy option clause. Agreement being finalised between the two clubs — talks first called by @David_Ornstein. Dendoncker has also accepted Napoli proposal, waiting to travel. pic.twitter.com/6jkj4Zte0z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024

Dendoncker sarebbe un altro belga che si unisce al Napoli dopo Ngonge. A centrocampo l’obiettivo è Mangala, altro giocatore belga. Il difensore ha totalizzato in stagione appena 15 presenza in tutte le competizioni con l’Aston Villa. Solo otto presenze in Premier League con un gol nell’Aston Villa di Unai Emery che sta stupendo tutti in campionato.

ilnapolista © riproduzione riservata