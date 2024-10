Cioffi: «Le voci di mercato disturbano. Samardzic e Perez devono dare tutto fino all’ultimo»

In conferenza: «C’è un piacere a sentirsi desiderati, ma a noi fa magari meno piacere. Perez sa che non può permettersi di mollare un centimetro»

Nella conferenza stampa odierna, prima della sfida contro la Fiorentina al Franchi, il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha parlato anche delle voci di mercato che riguardano i suoi giocatori. Tra loro ci sono due obiettivi del Napoli. Uno è Samardzic, centrocampista conteso anche dalla Juventus. Il Napoli sembrava in vantaggio rispetto alle concorrenti, poi però la Juve ha lavorato sotto traccia e, al momento, avrebbe un accordo con il padre del giocatore. L’altro obiettivo è Nehuen Perez, difensore centrale di piede destro. L’identikit del difensore che cerca De Laurentiis.

Di seguito le parole di Cioffi sugli obiettivi di mercato del Napoli.

Disturbano le voci di mercato? Penso in particolare a Samardzic e Perez…

«Sarei un bugiardo a dirti di no, c’è un piacere a sentirsi desiderati e leggersi sui giornali, ma a noi fa magari meno piacere. Perez sta facendo prestazioni importanti e sa che non può permettersi di mollare un centimetro, così come Samardzic. Devono dare tutto fino all’ultimo minuto con la maglia dell’Udinese e lo sanno».

La conferenza stampa di Gabriele Cioffi

La settimana dell’Udinese:

«La settimana è cominciata con rabbia sana, con una competizione più alta, con il rientro di tre giocatori si alza l’adrenalina, l’intensità, quindi tutto viene più forte».

Il portiere per la partita contro la Fiorentina:

«Sì ho già deciso, gioca Okoye».

Lo 0-4 del Franchi forse una delle partite migliori della vecchia gestione Cioffi:

«E’ stata una grande prestazione, hai vinto, ma ormai è il passato».

Brenner e Davis quanti minuti hanno?

«Sono giocatori con un motore incredibile, Brenner direi ha una decina di minuti, Davis è arrivato alla mezz’ora».

Le prime impressioni di Cioffi su Giannetti:

«Mi è piaciuto molto, è stata una sorpresa, è stato un mese fermo, ha sofferto ma è come si fosse sempre allenato con noi, cattivo, deciso nelle letture, deve aspettare però il giro della ruota, perché ad oggi i difensori stanno facendo bene».

La Fiorentina?

«Italiano e la Fiorentina stanno facendo un lavoro importante, anche di mentalità, che crei anche con i risultati. Mi aspetto una gara difficilissima con un ambiente caldo, è una squadra battibile come tutte e noi andiamo là per i punti così come loro, onore a chi avrà più coraggio per farlo».

Cioffi ha già deciso i ballottaggi?

«Non avessi dubbi vorrebbe dire che i ragazzi non spingono, invece le nostre settimane sono calde. Kamara ha recuperato dalla febbre, Zemura si è allenato bene per tre giorni. Sulle diffide non ci penso, non possiamo permetterci calcoli in questo momento».

Può essere un vantaggio il fatto che la Fiorentina sia reduce da dei supplementari?

«E’ un piccolissimo vantaggio perché comunque hanno avuto giorni di riposo nel mentre, saranno preparatissimi per affrontare la gara contro di noi e vincere la gara».

Il piano tattico:

«Ne abbiamo discusso con i ragazzi in settimana, se siamo compatti siamo scomodi per tutti, se ci allunghiamo come successo con la Lazio invece penalizziamo la squadra, sono convinto che compatti possiamo dire la nostra. La Fiorentina ha tante individualità che possono metterci in difficoltà e dovremo seguire il nostro piano».

Hai dovuto comprare tanti biglietti per Firenze?

«Fortunatamente a Firenze c’è una società generosa in questo e ci hanno pensato loro (ride ndr). Inevitabilmente conservo buoni ricordi».

