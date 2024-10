Cairo: «Buongiorno ha un contratto fino al 2027 col Torino»

Il presidente del Torino spegne le voci che vedevano la possibilità che il Napoli virasse sul calciatore se non si concretizzava Dragusin

Circolano in questi giorni tanti nomi per il mercato del Napoli che ha necessità di migliorare la propria rosa e sopratutto le prestazioni che sono decisamente insoddisfacenti. De Laurentiis ha promesso degli acquisti, il primo è stato Mazzocchi, poi si punta ad un altro difensore che il club aveva identificato in Dragusin, ma, a quanto pare, il calciatore potrebbe andare in Premier al Tottemhan. Tra gli altri nomi è uscito anche quello di Buongiorno, difensore centrale del Torino. A tale proposito però ci ha pensato Urbano Cairo a spegnere ogni entusiasmo

Il presidente del Torino, intervenuto a margine dell’Assemblea di Lega, ha parlato anche del mercato di gennaio e del futuro di Alessandro Buongiorno, calciatore che piace tantissimo anche al Napoli per rinforzare il reparto arretrato dopo i disastri di questa prima parte di stagione:

«Abbiamo fatto investimenti molto importanti in estate, senza vendere nessuno, con un esborso significativo. Il nostro bilancio è in perdita da alcuni anni, ma ci tenevamo a dare qualcosa in più al mister coi nuovi acquisti. Oggi abbiamo una squadra che funziona, il mister ha cambiato modulo da poco e i calciatori ora se lo sentono addosso. Questo comporterà risultati migliori»

Infine su Buongiorno che ieri ha segnato contro il Napoli, Cairo ha rivelato: «Con Buongiorno ci siamo parlati a suo tempo, lui mi ha manifestato il suo pensiero e io gli ho detto testuali parole: ‘Sei importantissimo, rimani con noi’. Può partire in estate? Ha un contratto fino al 2027 col Torino».

