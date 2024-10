Barak-Napoli, la Fiorentina ha rifiutato la prima offerta di prestito con diritto di riscatto (Sky)

Secondo Di Marzio Traoré è sempre più vicino al Napoli e il club azzurro avanza anche peri prestito di Mangala

Il mercato del Napoli, sebbene sembrava partito forte, al momento non ha chiuso quasi nessuna delle operazioni che erano state annunciate. Al momento solo Mazzocchi è arrivato per rinforzare la formazione di Mazzarri, ma si lavora alacremente per chiudere le altre. L’esperto di calciomercato di Sky, Gianluca di Marzio sui coscia ha fatto il punto su diverse trattative di Barak, Traoré e Mangala

Innanzitutto si parla di Traorè che dopo la malaria è guarito, può avere l’idoneità sportiva per giocare. Il Bournemouth potrebbe lasciarlo in prestito con diritto di riscatto e il Napoli decide di andare con forza su di lui per ovviare ai problemi della trattativa con Samardzic.

Traoré – Napoli , ci siamo: l’ex Sassuolo è sempre più vicino.

Barak, la Fiorentina ha rifiutato la prima offerta del Napoli

Barak. la Fiorentina non chiude al trasferimento, ma vorrebbe un obbligo che in questo momento il Napoli non concede. La valutazione è di 6-7 milioni, si discute anche della possibilità di una contropartita tecnica, ma di sicuro Barak è un nome che il Napoli sta valutando. Poi I contatti stanno andando avanti, la Fiorentina non chiude al trasferimento, ma vorrebbe un obbligo che in questo momento il Napoli non concede. La valutazione è di 6-7 milioni, si discute anche della possibilità di una contropartita tecnica, ma di sicuro Barak è un nome che il Napoli sta valutando.

Centrocampo Napoli : si insiste per Barak dopo che la Fiorentina ha rifiutato la prima offerta di prestito a 500mila euro con diritto di riscatto a 6 milioni.

Infine il Orel Mangala, classe 1998 di proprietà del Nottingham Forest. La notizia è stata confermata dallo stesso presidente del club di Premier League, Tom Cartledge. L’ex giocatore di Amburgo e Stoccarda, che in carriera ha collezionato 12 presenze con la maglia della nazionale belga, in questa stagione ha disputato 18 partite stagionali (con una rete all’Aston Villa) con la maglia del Nottingham Forest.

Mangala , il Napoli avanza per il prestito.

