Barak, la Fiorentina chiede 6-7 milioni e una contropartita tecnica dal Napoli (Pedullà)

Il calciomercato del Napoli prosegue non senza diversi intoppi, prima è sfumato Dragusin e ora si complica anche l’affare Samardzic, dovrebbe invece essere sempre in essere la trattativa per Barak. Secondo Alfredo Pedullà infatti proseguono i contatti tra il Napoli e la Fiorentina

Antonin Barak resta nella lista del Napoli, confermata la richiesta di informazioni che vi avevamo svelato qualche giorno fa. I contatti stanno andando avanti, la Fiorentina non chiude al trasferimento, ma vorrebbe un obbligo che in questo momento il Napoli non concede. La valutazione è di 6-7 milioni, si discute anche della possibilità di una contropartita tecnica, ma di sicuro Barak è un nome che il Napoli sta valutando.

Meluso aveva lanciato la proposta Barak

Nelle difficoltà di questo gennaio, Mauro Meluso, il diesse, ha lanciato una proposta a costi contenuti: Antonin Barak (29 anni) è stato suo centrocampista al Lecce, faceva il terzo del 4-23-1, e dunque avrebbe la natura per andare a coprire il vuoto che ha lasciato Elmas. La Fiorentina ci sta ma a certe condizioni: ad esempio, prestito con obbligo di riscatto; Adl invoca il diritto. Con sei milioni si può concludere, forse persino in giornata, perché troppo tempo è già volato via. Però intanto nel vasto orizzonte rimane Kouadio Koné (23 a maggio) che al Borussia Mönchengladbach viene pagato secondo abitudini e possibilità tedesche (4 milioni o giù di lì) e che dunque un po’ fa impallidire il Napoli. E ancora al Gladbach è stato chiesto il prestito di Florian Neuhaus (26).Ma sempre in Bundesliga, all’Eintracht, c’è uno svedese che pare abbia sedotto: Hugo Emanuel Larsson è un bimbetto (19 anni, 20 a giugno) che ha un suo mercato (25 milioni, forse qualcosina in più) e caratteristiche che vengono considerate idonee.

L’ex Verona doveva arrivare a Napoli a giugno 2022

Barak ha affermato: «Dopo la stagione 2021/2022 era molto vicino il mio trasferimento, era praticamente già fatto. Ma purtroppo alla fine tutto si è complicato, non si è riusciti a chiudere a giugno e il Napoli ha ritardato la cessione di Fabián Ruiz, al posto del quale sarei dovuto arrivare io. Alla fine, il Napoli ha ricevuto un’offerta per portare il centrocampista Ndombele dal Tottenham quasi gratis. All’epoca ero molto arrabbiato, ma col senno di poi non li biasimo affatto per aver scelto quella strada».

