Zielinski, De Laurentiis ha proposto un triennale da 3 milioni a stagione (Tuttosport)

Napoli-Inter di domenica sera rischia di diventare uno scontro anche sul mercato. La posta in palio pare essere Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli. Il contratto di Zielinski scade a giugno 2024, il Napoli ha tentato qualche approccio di rinnovo, rispedito però a De Laurentiis da Piotr.

Il centrocampista infatti vorrebbe dal suo presidente un segno di riconoscimento per questi anni passati al Napoli, un aumento rispetto ai 4 percepiti adesso. In fondo, Zielinski è quello che ha garantito continuità tra Sarri, Ancelotti, Gattuso, Spalletti e anche Garcia. Anzi è pure cresciuto, è maturato con il tempo.

Tuttavia, la questione rinnovo rimane in sospeso e una squadra come l’Inter, che tra le sue fila ha un uomo mercato che è un condor per i “parametri zero”, rimane alla finestra. Ne parla anche Tuttosport:

“Il centrocampista polacco ha ancora il contratto in scadenza nel giugno 2024 e all’orizzonte non si vedono margini di manovra per prolungare con la società di De Laurentiis. Condizione contrattuale che ha ovviamente attirato le attenzioni di molti club europei, con Juventus e soprattutto Inter fra le più interessate in Italia. De Laurentiis ha proposto al suo agente Bolek un triennale da 3 milioni a stagione, dunque meno rispetto a quanto percepisce oggi Zielinski, ovvero 4 milioni. Il Napoli ha ancora una speranza di trattenerlo ed entro fine anno potrebbe esserci un nuovo summit fra le parti, ma se De Laurentiis resterà fermo sull’ultima proposta, difficilmente si arriverà a un accordo. A quel punto spera di inserirsi l’Inter“.

Se questo scenario dovesse concretizzarsi, l’Inter non avrebbe problemi ad soddisfare le richieste di Zielinski, al netto dei problemi finanziari del club neroazzurro. “L’idea è quella di proporre al polacco un quadriennale da 4-4.5 milioni più bonus“.

