Xavi ha già eliminato il Napoli una volta, e non sono più quelli dello scorso anno (Marca)

Marca più distaccato dei giornali catalani: “Il blocco del Napoli è lo stesso, ma hanno problemi in difesa e bisogna vedere come torna Osimhen dalla Coppa d’Africa”

“Non sarà uno scontro facile”. Però c’è un grande però, per Marca. Il Barcellona un po’ teme il Napoli, un po’ no, scrive il giornale spagnolo più distaccato di quelli catalani (anche meno scaramantico). “Le squadre italiane sono sempre complicate – scrive Marca – ma questa stagione la squadra partenopea non è forte come quella precedente”.

Marca ricorda che “L’ultimo confronto tra le due squadre è stato favorevole al Barcellona. Due stagioni fa fu lo spareggio per l’accesso all’Europa League. È stato il primo scontro europeo che Xavi ha diretto come allenatore del Barcellona e l’ha risolto con successo. Il Barça non ottenne un buon risultato al Camp Nou, non andando oltre l’1-1 dopo un gol di Ferran Torres su rigore. Nella partita giocata a Napoli però non ci fu storia”.

“Ci sono stati tanti cambiamenti al Barcellona in questi due anni”. In campo potrebbero andare solo tre reduci di quella sfida: Pedri, De Jong e Ferran Torres. Ci sarebbe anche Ter Stegen, ma non si sa se avrà recuperato in tempo a febbraio.

Il Napoli invece “mantiene lo stesso blocco che affrontò allora il Barcellona. Spicca Víctor Osimhen, un ottimo finalizzatore che non ha avuto fortuna in questa stagione a causa degli infortuni. In panchina c’è Walter Mazzarri che sostituisce Rudi García”. Il Napoli, ricorda Marca, “non sta vivendo il suo momento migliore”. “Ha non pochi punti deboli, soprattutto difensivi”.

In attacco, certo, Osimhen “è un attaccante di altissimo livello e ha appena vinto il Pallone d’Oro Africano”, e Kvaratskhelia “al suo fianco, sta lentamente recuperando la sua versione migliore. Resta però il dubbio sulla Coppa d’Africa e su come inciderà prima del doppio confronto in programma a febbraio e marzo: Anguissa e Osimhen partiranno con Camerun e Nigeria”.

ilnapolista © riproduzione riservata