Ten Hag si autoconvince: «La società è con me. Senza coppe europee, saremo più freschi»

L’allenatore dello United: «Sono qui per portare avanti un progetto. Devo far sì che la squadra impari a giocare ad alto livello per periodi più lunghi»

Dopo l’esclusione del Manchester United da tutte le coppe europee, sono diventate sempre più insistenti le voci che vedrebbero Ten Hag via dalla panchina dei Red Devils.

Ad oggi, però, l’allenatore olandese afferma di non essere preoccupato per la sua posizione.

Il “Guardian” scrive:

Erik ten Hag non è preoccupato di perdere il posto di allenatore del Manchester United, la dirigenza del club gli ha assicurato che la sua posizione è al sicuro.

Ten Hag è di nuovo sotto pressione dopo la sconfitta per 1-0 in Champions contro il Bayern Monaco, sconfitta che ha eliminato lo United da tutte le competizioni europee questa stagione e costerà loro almeno 20 milioni di sterline. Arriva dopo la sconfitta per 3-0 di sabato contro il Bournemouth che è stata la prima vittoria in assoluto dei Cherries in casa dello United.

All’allenatore è stato chiesto se sente l’appoggio della società:

«Lo sento e me lo dicono. Va bene, però mi sto concentrando sul processo, sul far giocare meglio questa squadra, sono focalizzato su come far migliorare i singoli, questa è la mia preoccupazione»

«Non è un problema (perdere il lavoro) perché sono qui per vincere e devo far giocare meglio la squadra. Giocare bene non è abbastanza. Siamo inconsistenti e devo lavorare sulla squadra in modo che impari a giocare ad alto livello per periodi più lunghi. Siamo qui per realizzare un progetto»

«La scorsa stagione ci stavamo muovendo nella direzione giusta. Abbiamo subito una battuta d’arresto ma il futuro a lungo termine per il Manchester United è molto buono, se vedi quanti buoni giocatori abbiamo in squadra, quanti bravi giovani giocatori che hanno il potenziale per giocare ovunque. Quando gli infortunati torneranno, la squadra giocherà meglio»

Domenica lo United giocherà contro il Liverpool. Nella stessa partita della scorsa stagione, la squadra di Ten Hag ha subito un’umiliazione per 7-0, ma lui ha minimizzato ogni preoccupazione sul fatto che la storia possa ripetersi.

È stato detto a Ten Hag che sarebbe normale per i suoi giocatori se fossero un po’ spaventati.

«Non credo che la stagione scorsa fossimo spaventati. È stata una brutta esperienza ma si ricomincia. L’anno scorso nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, poi siamo stati martellati subito dopo l’intervallo e poi siamo crollati»

Del Liverpool ha detto:

«L’anno scorso era un’altra squadra, con giocatori diversi, almeno in parte. Non possiamo far finta di nulla, ma andiamo lì e avremo fiducia e voglio che i miei giocatori ce l’abbiano dall’inizio alla fine. Andremo lì per vincere».

Sul fatto che non giocare in Europa possa avere dei lati positivi:

«È vero. Abbiamo avuto tanti infortuni nella prima parte della stagione e ora abbiamo meno partite. Il carico sarà minore, così da dare ai giocatori la possibilità di recuperare e più tempo in campo di allenamento e noi saremo più freschi in partita. Naturalmente, l’obiettivo è quello (i primi quattro)”.»

