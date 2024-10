Sky: «Mazzarri inflessibile non ha interrotto l’allenamento, i calciatori del Napoli hanno scoperto del Barcellona solo dopo»

Modugno ha commentato il sorteggio da Castel Volturno: «Sarà un’altra storia che si aggiungerà a quelle tra Napoli e Barcellona con il ricordo di Diego che Juliano andò a prendere lì»

Dopo il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, il giornalista di Sky, Modugno da Castel Volturno ha commentato il sorteggio di Champions League del Napoli che ha pescato il Barcellona

«Potrebbe essere, poteva andare meglio, ma anche peggio direbbe Mazzarri. Il Barcellona porta dietro il fascino e nostalgie passate. È facile parlare di Diego che Totonno Juliano comprò proprio lì. Poi i ricordi recenti con la doppia sfida in Champions con il gol di Mertens a Napoli e il ritorno a Barcellona deserto per il covid. E poi le sfide di Europa League. Sarà un’altra storia che si aggiungerà, bellissima come la Champions. Una sfida a cui il Napoli arriverà con tantissima voglia, ma consapevole del valore dell’avversario. Sarà bella viverla e anche aspettarla, come lo era aspettare oggi l’esito del sorteggio il cui esito la squadra ha scoperto solo negli spogliatoi dopo l’allenamento perché nel mentre si estraevano le sfere a Nyon c’era l’allenamento e Mazzarri è stato inflessibile, quindi del Barcellona hanno saputo tutti dopo»

Subito in campo per la Coppa Italia

«Ci sono tanti obiettivi, domani il Frosinone al Maradona che arriverà per fare l’impresa e il Napoli dovrà gestire le forze. Ci sarà un turn over massiccio anche se quelli che andranno in campo sono tutti di valore. Tornerà Mario Rui dall’inizio e ci sarà spazio per Simeone, Raspadori e Lindstrom»

Tutti gli abbinamenti per gli ottavi di Champions League

Porto – Arsenal

Napoli – Barcellona

Psg – Real Sociedad

Inter – Atletico Madrid

Psv – Borussia Dortmund

Lazio – Bayern Monaco

Copenaghen – Manchester City

Lipsia – Real Madrid

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha commentato così il sorteggio di Champions

«Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante»

