Mazzarri: «Erano tutte avversarie forti, ma il Barcellona sarà particolarmente difficile»

Il tecnico del Napoli ha commentato i sorteggi di Champions: «Per il Napoli sarà una sfida affascinante»

Il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. Questo il commento di Walter Mazzarri al sorteggio di Nyon pubblicato dal club azzurro sul proprio sito dopo i sorteggi.

Mazzarri:

«Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante»

Questi tutti gli abbinamenti per gli ottavi di Champions

Gli abbinamenti:

Porto – Arsenal

Napoli – Barcellona

Psg – Real Sociedad

Inter – Atletico Madrid

Psv – Borussia Dortmund

Lazio – Bayern Monaco

Copenaghen – Manchester City

Lipsia – Real Madrid

Il Barcellona teme il Napoli: avversario complicatissimo (Mundo Deportivo)

Il Barcellona “affronterà una sfida molto complicata alla ricerca dei quarti di finale di Champions League”. Il Mundo Deportivo è il primo quotidiano sportivo catalano a commentare il sorteggio di Champions. Avevano una scheda pronta sul Napoli. Lo considerano un avversario “molto complicato”. “Altro che fortuna”, scrivono.

“Il Napoli, arrivato secondo nel girone dietro al Real Madrid con 11 punti, era uno dei rivali più esigenti che poteva toccare al Barça. Le loro stelle Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono un pericolo costante e metteranno alla prova la difesa culé in Europa. Anche se è vero che quest’anno la partecipazione in Serie A non è stata positiva come quella dell’anno scorso, con un quinto posto provvisorio ma fuori dalla lotta per la leadership, il Napoli resta una squadra temibile e sarà un osso duro da rosicchiare”.

Marca ricorda che Xavi ha già eliminato il Napoli un a volta

“Non sarà uno scontro facile”. Però c’è un grande però, per Marca. Il Barcellona un po’ teme il Napoli, un po’ no, scrive il giornale spagnolo più distaccato di quelli catalani (anche meno scaramantico). “Le squadre italiane sono sempre complicate – scrive Marca – ma questa stagione la squadra partenopea non è forte come quella precedente”.

Marca ricorda che “L’ultimo confronto tra le due squadre è stato favorevole al Barcellona. Due stagioni fa fu lo spareggio per l’accesso all’Europa League. È stato il primo scontro europeo che Xavi ha diretto come allenatore del Barcellona e l’ha risolto con successo. Il Barça non ottenne un buon risultato al Camp Nou, non andando oltre l’1-1 dopo un gol di Ferran Torres su rigore. Nella partita giocata a Napoli però non ci fu storia”.

