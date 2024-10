Simeone, il Cholito comincia a valutare l’idea di lasciare Napoli (Corsport)

Ma sarà dura per lui partire a gennaio Dall’inizio dell’anno ha giocato appena 398 minuti e solo tre volte titolare.

Simeone, il Cholito comincia a valutare l’idea di lasciare Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport con Antonio Giordano e Fabio Mandarini.

Giovanni Simeone, uno che reciterebbe da titolare in quasi tutti i club del campionato, comincia a valutare l’idea di cambiare aria. Coltiva la legittima aspirazione di giocare con maggiore continuità, di collezionare minuti, sentire il profumo del gol e della fiducia: anche con Spalletti c’erano Osimhen e Raspadori, ma di chance ne ha avute in campionato e in Champions e il rendimento è stato ottimo.

Quest’anno le cose sono cominciate male con Garcia e non sono cambiate granché con Mazzarri: due volte titolare in 8 partite, con il Real e il Frosinone in Coppa Italia. Risultato: gol al Bernabeu e pure al Maradona, però cancellato ingiustamente dal Var. Una sentenza. Un centravanti di razza che probabilmente partirà dalla panchina anche venerdì con il Monza, nonostante la squalifica di Osi. In totale ha messo insieme 398 minuti e 3 apparizioni dall’inizio, eppure Victor ne ha saltate 6 di fila per infortunio. Il paradosso? Tra il Cholito ed eventuali opportunità invernali di mercato c’è proprio Osimhen: la sua partenza per la Coppa d’Africa riduce al minimo le possibilità di partire già a gennaio.

A novembre sembrava che potesse avere più chanche con Mazzarri

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul Napoli di Mazzarri a meno di una settimana dall’esordio in campo contro l’Atalanta.

Il nuovo tecnico non ha ancora a disposizione tutta la rosa considerando gli infortunati e quanti sono ancora impegnati con le proprie Nazionali. Mazzarri spera di poter contare sul rientro di Osimhen, ma bisognerà attendere i prossimi giorni, intanto il mister ha parlato allungo col calciatore in questi giorni.

“Vediamo se fra oggi e domani il nigeriano potrà ricominciare a lavorare in gruppo e se dunque il suo recupero per Bergamo sarà certo. In ogni caso la nuova guida tecnica in questi giorni è stato molto vicino a Victor, per creare il giusto feeling umano e al tempo stesso per cominciare a parlare di movimenti e situazioni da creare in attacco per portare il centravanti in poter calciare a rete”.

Rientreranno poi Politano, Raspadori e soprattuto Kvara, reduce però da due gare impegnative con la Georgia. Tra gli osservati speciali di Mazzarri, scrive la Gazzetta ci sarà anche Simeone “uno che vorrebbe sempre spaccare il mondo e tenere sempre ritmi altissimi in allenamento. Proprio come piace al livornese”. La rosea sottolinea che Simeone “somiglia molto caratterialmente al mister”.

