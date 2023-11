Kvaratskhelia segna pure alla Spagna, sono 15 le reti con la Georgia

1-1 tra Spagna e Georgia al 20′. Il georgiano pareggia al 10′ del primo tempo, sono già 15 i gol in 28 presenze con la maglia della nazionale

Dopo appena 10′ minuti Spagna-Georgia sono già 1-1. A sbloccare la partita è lo spagnolo Le Normand, difensore che in estate è stato anche accostato al Napoli. A pareggiare, nemmeno a dirlo, è Kvicha Kvaratskhelia. Ormai non esistono più molti aggettivi per descrivere le molteplici abilità del georgiano.

Questa volta Kvaratskhelia si infila in mezzo ai difensori e sfrutta al meglio un passaggio filtrante centrale. Tocco ad anticipare l’intervento del portiere e palla in rete.

🚨GOAL | Spain 1-1 Georgia | Khvicha Kvaratskhelia Follow our partner page @ocontextsoccer pic.twitter.com/i9FypNXBPg — VAR Tático (@vartatico) November 19, 2023

Sono già 15 le reti di Kvara con la maglia della Georgia, in 28 presenze. Sette gli assist:

Khvicha Kvaratskhelia avec le maillot de la Géorgie: 👕 28 matches

⚽️ 15 buts

🅰️ 7 passes décisives pic.twitter.com/1r0lcvhV23 — Actu Foot Stats (@actufootstats) November 19, 2023

La Georgia è quarta nel girone A delle qualificazioni a Euro2024. Purtroppo non hanno staccato il pass ai prossimi europei. Tuttavia può ancora sperare di arrivare terza nel girone e giocarsi poi gli spareggi. Tutto però dipende anche dal risultato della Norvegia che gioca contro la Scozia.

Il ct della Georgia su Kvaratskhelia

Il ct della Georgia, Willy Sagnol, ha parlato in conferenza stampa prima dell’ultima partita delle qualificazioni europee contro la Spagna. Tra i tanti temi affrontati anche il ruolo e le potenzialità di Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno azzurro ha tutte le carte in regola per diventare uno dei giocatori più forti d’Europa. Per adesso il Napoli se lo gode in attesa di vedere come lo impiegherà Mazzarri. Prima di allora però il georgiano dovrà ancora lavorare per la sua nazionale.

Le parole di Sagnol:

«Oggi Kvara gioca già in un top club come il Napoli, ma ci sono giganti del calcio mondiale come Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco interessati a lui. Giocare per queste squadre è un sogno per tutti, tutti i calciatori sperano di poter vestire una maglia così importante e di poter vincere titoli».

