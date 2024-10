Samardzic: Napoli e Udinese si riaggiorneranno nei prossimi giorni, ma c’è fiducia (Di Marzio)

La trattativa è iniziata in modo positivo, ma ancora nessun accordo concreto.

C’è fiducia per trovare un accordo tra la dirigenza dell’Udinese e quella del Napoli per Lazar Samardzic, che quest’anno con il club friulano ha già totalizzato 2 gol e 2 assist in 17 presenze. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito:

“Il Napoli continua a lavorare per inserire in rosa un nuovo centrocampista nella sessione invernale di calciomercato: il nome caldo nelle ultime ore, dopo le valutazioni anche su altri profili come Hojbjerg, è quello di Lazar Samardzic dell’Udinese. I contatti tra il Napoli e il club friulano sono concreti: la trattativa è iniziata in modo positivo. L’asse con la dirigenza dell’Udinese è sempre stato di grande sinergia, di conseguenza da parte del Napoli c’è fiducia per mettere a segno un colpo che sarebbe molto importante. L’accordo non c’è ancora, ma le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni”.

Ricordiamo che il Napoli ha venduto Elmas al Lipsia, di conseguenza ha bisogno di un ulteriore centrocampista che possa subentrare a Piotr Zielinski (oltre al vice Anguissa).

IL CORSPORT SULLA TRATTATIVA:

Era un pallino dell’ex ds Giuntoli: lo aveva segnalato da una vita, ci aveva già provato un paio d’estati fa e anche lo scorso inverno in vista del futuro, ma poi le cose sono andate diversamente e il raffinato centrocampista che fa tutto (e bene) con il sinistro ha preso la strada dell’Inter. Ad agosto sembrava un acquisto già fatto: prestito oneroso intorno ai 4 milioni di euro, obbligo di riscatto fissato a 16 milioni e altri 2 milioni di bonus eventuali. Visite mediche effettuate, ci siamo. Anzi, no: Mladen Samardzic, il padre del giocatore, cambia agente sul fotofinish, chiede di ridiscutere certi termini già pattuiti con il club e l’affare svanisce in uno schiocco di dita. Adl non l’aveva mai dimenticato. E così ha ricominciato a dialogare con la famiglia Pozzo, forte anche del piccolo patrimonio ricavato dalla cessione di Elmas al Lipsia (ufficiale ieri, dal 1° gennaio): 20 milioni di base fissa e 5 di bonus. Più o meno la cifra di cui il presidente del Napoli e quello dell’Udinese stanno ragionando in ottica Samardzic. Talento puro, mezzala più incline alla fase offensiva con un sinistro potente e preciso, l’assist in dotazione. Visione e passo, magari non ancora esperto di fase difensiva ma tatticamente la crescita è la conseguenza dell’esperienza e del lavoro. E lui, dicevamo, ha 21 anni; 22 il 24 febbraio, per la precisione.

