Roma-Napoli, scintille tra Mourinho e Kvara a bordocampo VIDEO

Il tecnico della Roma ha accusato il georgiano di simulare e l’attaccante del Napoli ha risposto, poi i due si sono spiegati e abbracciati

Roma-Napoli ad alta tensione, il gioco infatti è stato spesso interrotto per tanti falli che hanno visto protagonisti i giocatori del Napoli rimasti a lungo a terra. Prima ha protestato Mazzarri per un intervento su Mario Rui, ed è stato ammonito, poi è stato il turno di Mourinho. Il momento di massima tensione del primo tempo, molto nervoso (sei ammoniti), dell’Olimpico si è vissuto intorno al 28′, quando Cristante è stato ammonito per un fallo su Kvaratskhelia. Dopo che il giocatore del Napoli è caduto José Mourinho gli si è scagliato contro accusandolo di simulare urlando più volte “Basta rispetto”. Il georgiano ha risposto al tecnico qualcosa che le telecamere non hanno carpito e poco dopo tra i due è scoppiata la pace, sancita da un abbraccio a bordocampo. Cartellino giallo per il tecnico portoghese.

ROMA-NAPOLI, CALCETTO DI REAZIONE DI POLITANO E ROSSO DIRETTO

All’66esimo della sfida tra Roma e Napoli, Politano è stato espulso. Dopo una fallo da giallo di Zalewski che trattiene l’azzurro lanciato in contropiede, leggero calcetto di reazione al fallo ricevuto. L’arbitro Colombo punisce Politano e caccia il cartellino rosso dopo aver ammonito il giallorosso.

Diventa ancora più difficile ora per gli uomini di Mazzarri cercare di vincere questa gara fondamentale contro la Roma

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-NAPOLI

ROMA (3-5-2) – Rui Patricio; Mancini, Llorente, NDicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku

NAPOLI – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

