Roma-Napoli, calcetto di reazione di Politano e rosso diretto VIDEO

L’attaccante del Napoli reagisce su Zalewski che lo tratteneva nella sua corsa verso la rete e viene espulso

All’66esimo della sfida tra Roma e Napoli, Politano è stato espulso. Dopo una fallo da giallo di Zalewski che trattiene l’azzurro lanciato in contropiede, leggero calcetto di reazione al fallo ricevuto. L’arbitro Colombo punisce Politano e caccia il cartellino rosso dopo aver ammonito il giallorosso.

Diventa ancora più difficile ora per gli uomini di Mazzarri cercare di vincere questa gara fondamentale contro la Roma

ROMA-NAPOLI, SCINTILLE TRA MOURINHO E KVARA A BORDOCAMPO

Roma-Napoli ad alta tensione, il gioco infatti è stato spesso interrotto per tanti falli che hanno visto protagonisti i giocatori del Napoli rimasti a lungo a terra. Prima ha protestato Mazzarri per un intervento su Mario Rui, ed è stato ammonito, poi è stato il turno di Mourinho. Il momento di massima tensione del primo tempo, molto nervoso (sei ammoniti), dell’Olimpico si è vissuto intorno al 28′, quando Cristante è stato ammonito per un fallo su Kvaratskhelia. Dopo che il giocatore del Napoli è caduto José Mourinho gli si è scagliato contro accusandolo di simulare urlando più volte “Basta rispetto”. Il georgiano ha risposto al tecnico qualcosa che le telecamere non hanno carpito e poco dopo tra i due è scoppiata la pace, sancita da un abbraccio a bordocampo. Cartellino giallo per il tecnico portoghese.

Le formazioni ufficiali di Roma-Napoli

ROMA (3-5-2) – Rui Patricio; Mancini, Llorente, NDicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku

Rui Patricio; Mancini, Llorente, NDicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku NAPOLI – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

