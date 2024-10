Politano, l’Al-Shabab offre 12 milioni, il Napoli ne chiede 15 (Schira)

Il mercato del Napoli entra sempre più nel vivo, o meglio le partenze del Napoli. Dopo la partenza di Elmas destinazione Lispia e i probabili addii di Zanoli e Zerbin, anche Politano potrebbe essere allettato ad andarsene. È quanto scrive Nicolò Schira ripotando che ci sarebbe un’offerta araba pronta per l’attaccante del Napoli. Al-Shabab infatti sarebbe pronto ad offrire 12 milioni per Politano, il Napoli ne vorrebbe però 15. Lo stipendio per il calciatore sarebbe di 7 milioni a stagione.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 27, 2023