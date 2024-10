Politano, arriva un’offerta araba. Mentre il rinnovo col Napoli è lontano (Corsport)

La trattativa col club non decolla e i sauditi bussano alle porte del Napoli e di Giuffredi: l’esterno ci sta pensando anche se vorrebbe restare

Politano, arriva un’offerta araba. Mentre il rinnovo col Napoli è lontano. È quel che scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano e Fabio Mandarini.

Politano ha voglia di continuare a giocare a Napoli ma il dialogo datato tra De Laurentiis e il suo agente, Mario Giuffredi, non ha ancora prodotto il finale desiderato: manca l’accordo per prolungare il rapporto con Matteo, in scadenza nel 2025, ma contestualmente è arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita. Dall’Al-Shabab, club di Riyad dove giocano Carrasco e l’ex interista Banega.

È arrivata una proposta al Napoli e il solito super ingaggio saudita a Politano.

Il Corsport scrive che l’obiettivo primario di Politano resta il rinnovo col Napoli.

Ma aggiunge:

La trattativa con il club non decolla e ovviamente il giocatore ha cominciato a porsi una serie di domande. Inevitabile, va da sé. Lo scenario sembra delineato: se nelle prossime settimane non arriverà una svolta, l’attaccante potrebbe seriamente riflettere sull’offerta dell’Al-Shabab.

A novembre la Gazzetta scriveva che Politano voleva rimanere a Napoli a vita

Anche la Gazzetta dello Sport scrive oggi dell’incredibile rendimento di Politano

“nel Napoli di Garcia è Matteo Politano l’uomo della scintilla e dei gol pesanti. Già sei reti in stagioni come Victor, che però in Champions non si è ancora sbloccato, e tre assist come Khvicha: il rendimento di Politano in questo avvio è da stella, da uomo che incide e decide”

Di sicuro l’ex interista ha raggiunto la piena maturità dopo tanto girovagare e fermandosi in una piazza come Napoli dove ha trovato la sua dimensione ed è stato tra i protagonisti del terzo scudetto. Adesso, però Politano non è più uno degli attaccanti esterni da ruotare nelle varie formazioni ma è diventato letteralmente imprescindibile complice l’addio di Lozano. Liberatosi della concorrenza si è liberato mentalmente e i risultati si vedono.

Finita l’alternanza con Lozano che non faceva esprimere nessuno dei due al massimo delle proprie potenzialità (e vedasi il Lozano ritrovato del PSV). Ma finalmente, e una volta per tutte, la presa di coscienza di Politano di essere un perno del tridente. E non solo un mero completamento di esso.

Ha una nuova compagna, napoletana

Politano punta dunque ad un rinovo a vita con il Napoli e vorrebbe subito un nuovo accordo, l’attuale scade nel 2025. La Gazzetta spiega anche i motivi che hanno spinto l’attaccante azzurro in questa direzione

“L’amore conta, cantava Ligabue, e il caso Politano non fa eccezione. Matteo ha una nuova compagna, napoletana, con cui progetta a lungo termine proprio come fa quando pensa al suo Napoli”

Durante la sosta per le nazionali potrebbe essere il momento giusto per i primi approcci con l’agente Giuffredi per il rinnovo. La volontà del ragazzo è esplicita ed è quella di continuare in maglia azzurra, a suon di prestazioni come quella di ieri sera. Il presidente De Laurentiis dovrà necessariamente venire incontro al desiderio di Politano e… vivranno tutti – si spera – felici e contenti al Maradona.

ilnapolista © riproduzione riservata