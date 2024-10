Pastorello su Meret: «Siamo fiduciosi sul rinnovo, ma in caso contrario ci sarà la cessione» (Sky)

L’agente: «Il ragazzo è felice a Napoli e vuole continuare qui. Ci saranno nuovi incontri a fine stagione per decidere se attivare l’opzione di contratto»

Continua il tira e molla fra Napoli e Meret a caccia del tanto agognato rinnovo. L’attuale portiere degli azzurri possiede infatti un contratto valevole fino al 2024 con opzione di rinnovo fino al 2025, con il futuro dell’ex Udinese che verrà dunque deciso a partire dalla prossima estate. L’agente del portiere del Napoli ha chiarito a Sky Sport24 la situazione contrattuale:

«Alex ha un contratto che va in scadenza a giugno ma in realtà c’è un’opzione che dà l’opportunità al Napoli di rinnovare per un altro anno».

Sul futuro di Meret al Napoli

«Al contrario delle tensioni vissute in estate, il clima fra noi e la società ad oggi è sereno. Il ragazzo è felice a Napoli e vuole continuare qui. Ci saranno nuovi incontri a fine stagione per decidere se attivare l’opzione di contratto. Siamo fiduciosi sul rinnovo, ma in caso contrario ci sarà la cessione, lui è molto felice a Napoli anche se quest’anno è stata una stagione difficile dove forse è stato eccessivamente criticato».

L’agente del portiere azzurro dunque apre per la prima volta ad un possibile addio di Meret al Napoli.

