Pallone d’Oro africano, Yassine Bounou, miglior portiere, non si presenta: «Ho preferito restare per la gara importante di domani»

Il calciatore del Napoli Victor Osimhen si trova a Marrakech, in Marocco, dove in questi minuti sta avvenendo la cerimonia di premiazione dei CAF Awards 2023.

L’attaccante del Napoli sfida per il premio sfida Hakimi e Salah, ma Osimhen è l’unico finalista presente. È presente anche Maurizio Micheli alla cerimonia.

Dopo il discorso di apertura del presidente della CAF Patrice Motsep si procede con l’assegnazione dei premi

And he is here!!!@victorosimhen9 is here 🇳🇬.#CAFAwards2023 #DestinationMorocco2025 pic.twitter.com/UE7IO8DM3e

— Adepoju Tobi Samuel 🇳🇬 (@OgaNlaMedia) December 11, 2023