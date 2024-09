Osimhen, il rinnovo si avvicina. Incontro De Laurentiis-Calenda, clausola a 130-140 milioni (Sky)

Incontro costruttivo. Le parti dovrebbero rivedersi domani. È previsto un importante aumento di ingaggio (oggi guadagna 4,5 milioni netti)

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è stato un altro incontro tra Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, e Roberto Calenda, agente di Osimhen, per discutere del rinnovo fino al 2026. E’ stato un meeting costruttivo ed entrambe le parti dovrebbero rivedersi domani.

Si tratta del primo vero faccia a faccia tra De Laurentiis, Micheli e Calenda dopo l’estate. E’ previsto un importante aumento di ingaggio e una clausola pari a circa 130-140 milioni di euro. Il Napoli vuole andare incontro alle richieste dell’agente, che è intenzionato a fare la stessa cosa verso il club.

I rapporti tra le parti sembravano essersi raffreddati dopo la polemica del video di Tiktok. Durante la premiazione per il pallone d’oro africano, Osimhen è tornato sulla questione, specificando di non aver mai pensato di essere stato trattato male dal Napoli o De Laurentiis:

Victor Osimhen, dopo la premiazione alla cerimonia per il pallone d’oro africano 2023, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la premiazione, tornando sulla questione nata dopo il post social del Napoli con un video su Tik Tok che fu frainteso e addirittura tacciato di razzismo. L’attaccante azzurro ha smentito

«Ti devo correggere. Non sono stato trattato male dal Napoli o da De Laurentiis. E’ stata…mi dispiace usare la parola ’stupido errore’ da parte di un individuo che ha pensato di poter usare una cosa del genere per scherzare su un nostro momento cruciale. Io non sono stato felice di quel gesto, ma certamente De Laurentiis e suo figlio Edoardo e molti della società sono stati con me e mi hanno appoggiato. Loro mi hanno mostrato e spiegato la situazione. Quella persona che l’ha fatto è stata molto gentile con me. La cosa più importante è che ho parlato con la persona responsabile e lui mi ha mostrato che era davvero dispiaciuto e poi abbiamo risolto tutto, quindi sono soddisfatto di loro. Adesso guardo al futuro, come lasciare tutto alle spalle. Questa è stori armai…»

