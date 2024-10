Osimhen alla Lavezzi, espulsione con ritorno anticipato a casa (col placet del Napoli)

Il Pocho si faceva puntualmente squalificare prima di Natale così andava prima in Argentina. Il ritorno di Osimhen dipenderà dalla Nigeria in Coppa d’Africa

Osimhen torna a casa in anticipo dopo l’espulsione dell’Olimpico. E non si sa quando tornerà, dipende dall’andamento della Nigeria in Coppa d’Africa. La Gazzetta dello Sport, con Salvatore Malfitano, prova a fare qualche calcolo:

Tutto dipende da quanto la sua nazionale avanzerà nella Coppa d’Africa, che comincerà a metà gennaio. Considerando il periodo in cui sarà in ritiro, oltre al Monza salterà anche Torino-Napoli (7 gennaio, ore 15) e Napoli-Salernitana (14 gennaio, ore 15). Gli azzurri si recheranno poi in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa Italiana, la cui semifinale sarà contro la Fiorentina probabilmente il 18 gennaio. Se avanzeranno, affronteranno la vincente di Inter-Lazio. A questo punto, il percorso della Nigeria diventa determinante: se approda agli ottavi, Osimhen mancherà per Lazio-Napoli; se arriva ai quarti, mancherà per Napoli-Verona; se giunge alla finale, non ci sarà per Milan-Napoli. Resta inoltre da capire quando sarà fissato il recupero di Sassuolo-Napoli, l’impegno di campionato che sarà spostato per la Supercoppa.

Se dovesse arrivare in finale, salterebbe anche il Milan.

La sua partenza anticipata dopo la squalifica, ricorda Pocho Lavezzi che puntualmente si faceva squalificare per l’ultima partita prima di Natale: salutava tutti e tornava a casa in anticipo.

Gli altri calcoli per le assenze di Osimhen e Anguissa

La Coppa d’Africa si terrà tra il 13 gennaio e l’11 febbraio. Per il Napoli partiranno Victor Osimhen e Franck Zambo-Anguissa, che giocheranno con le loro rispettive nazionali, ovvero Nigeria e Camerun.

La Nazionale nigeriana comincerà la fase a gironi il 14 gennaio contro la Guinea Equatoriale; il giorno dopo sarà la volta di quella camerunense, che affronterà nel primo match la Guinea. Gli ottavi di finale inizieranno il 27 gennaio, i quarti il 2 febbraio, le semifinali andranno in scena il 7 febbraio.

Osimhen e Anguissa sicuramente salteranno i match contro Torino e Salernitana, inclusa la Supercoppa del 18 gennaio contro la Fiorentina (e l’eventuale finale). Qualora Nigeria e Camerun dovessero qualificarsi agli ottavi, i due azzurri salterebbero sicuramente anche il big match contro la Lazio previsto per il 28 gennaio. Se le due Nazionali dovessero continuare il loro percorso fino alla finale, il Napoli dovrà a fare a meno dell’attaccante e del centrocampista anche per la sfida contro l’Hellas Verona e il big match contro il Milan a San Siro. Quel che è certo è che, salvo infortuni, ci saranno per gli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

ilnapolista © riproduzione riservata