Napoli, giorno di permesso per Osimhen: raggiungerà la famiglia prima del ritiro con la nazionale

La società su X: “Osimhen ha ottenuto un giorno di permesso così da poter raggiungere la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale”

Si avvicina la Coppa d’Africa e Victor Osimhen ha lasciato Napoli con anticipo. Oggi l’attaccante nigeriano ha ricevuto un permesso a fine allenamento per poter raggiungere la sua famiglia prima di partire per il ritiro con la sua Nazionale. Osimhen non avrebbe potuto comunque partecipare nel match contro il Monza a causa del rosso preso contro la Roma.

Lo ha comunicato il club su X (ex Twitter)

“Al termine dell’allenamento odierno, Osimhen ha ottenuto un giorno di permesso così da poter raggiungere la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale“.

Al termine dell’allenamento odierno, Osimhen ha ottenuto un giorno di permesso così da poter raggiungere la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 27, 2023

Per la Coppa d’Africa partiranno Anguissa e Osimhen, che dovrebbero saltare i big match contro Lazio e Milan (oltre alla Supercoppa):

La Coppa d’Africa si terrà tra il 13 gennaio e l’11 febbraio. Per il Napoli partiranno Victor Osimhen e Franck Zambo-Anguissa, che giocheranno con le loro rispettive nazionali, ovvero Nigeria e Camerun.

La Nazionale nigeriana comincerà la fase a gironi il 14 gennaio contro la Guinea Equatoriale; il giorno dopo sarà la volta di quella camerunense, che affronterà nel primo match la Guinea. Gli ottavi di finale inizieranno il 27 gennaio, i quarti il 2 febbraio, le semifinali andranno in scena il 7 febbraio.

Osimhen e Anguissa sicuramente salteranno i match contro Torino e Salernitana, inclusa la Supercoppa del 18 gennaio contro la Fiorentina (e l’eventuale finale). Qualora Nigeria e Camerun dovessero qualificarsi agli ottavi, i due azzurri salterebbero sicuramente anche il big match contro la Lazio previsto per il 28 gennaio. Se le due Nazionali dovessero continuare il loro percorso fino alla finale, il Napoli dovrà a fare a meno dell’attaccante e del centrocampista anche per la sfida contro l’Hellas Verona e il big match contro il Milan a San Siro. Quel che è certo è che, salvo infortuni, ci saranno per gli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

ilnapolista © riproduzione riservata