Ordine: «Il Milan è in un vicolo cieco, nemmeno Ibrahimovic può risolvere la situazione»

Sul Giornale: «Manca una governance con esperienza calcistica e ammesso ci sia un’alternativa a Pioli, nessuno ha il tocco del guaritore»

Il Milan è la grande incognita di questa parte di stagione. Pioli deve fare i conti con gli innumerevoli infortuni che hanno decimato la squadra e mercoledì sera c’è lo scontro Champions che determina l’eliminazione o meno dei rossoneri dalla Champions. Pioli deve sperare nella vittoria del Borussia contro il Psg e vincere contro il Newcastle in Inghilterra. Ma la situazione di oggi è figlia anche degli errori della dirigenza del club. Ne scrive Franco Ordine sul Giornale:

“Poi c’è un altro peccato originale che ha sospinto il Milan dentro il vicolo cieco. Ed è la mancanza di una governance con esperienza calcistica. Chi è in grado a casa Milan di adottare provvedimenti drastici per una crisi del genere? Non certo Furlani che è esperto di finanza, non certo Moncada che ha sempre fatto un altro mestiere (studiare i talenti in giro per l’Europa). La mancanza di un uomo di calcio capace di fare da collegamento e da interlocutore privilegiato con Pioli è nota dall’estate scorsa quando si avvertì sul rischio della casella vuota non già nei giorni felici quanto invece in quelli complicati che sono inevitabili lungo i tornati della stagione.

Infine l’ultimo ragionamento spiega meglio di tutti il vicolo cieco nel quale il Milan è finito: ammesso che si disponga di una alternativa alla guida di Stefano Pioli, credibile e spendibile, come potrebbe “riparare” alle assenze in difesa che solo il prossimo mercato di gennaio potrà in qualche modo colmare? Chiunque sia il prescelto non ha certo il tocco magico del guaritore“.

Insomma il Milan è in un vicolo cieco. Squadra imballata e falcidiata da infortuni, un allenatore costantemente in bilica. Ogni soluzione, compresa la figura di Ibrahimovic a metà fra squadra e club, non sembra definitiva:

“Il Milan è in un vicolo cieco. Non sa come uscirne perché nemmeno la lucina possibile da ritrovare in fondo al tunnel (l’arruolamento di Ibrahimovic) può rischiarare la via maestra“.

