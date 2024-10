Notte fonda per il Manchester United, perde 2-0 in casa del West Ham

Ottava sconfitta in Premier, ora la squadra è a -11 punti dalla vetta. Il Telegraph: “Questa squadra non va da nessuna parte, e il suo allenatore invece?”

Notte fonda per il Manchester United: la squadra di Ten Hag perde in casa del West-Ham per 2-0. Si tratta dell’ottava sconfitta in Premier, adesso i Red Devils si trovano ottavi in classifica a -11 punti dalla vetta della classifica.

Il Telegraph commenta così la partita:

I tifosi in trasferta del Manchester United sono usciti a centinaia dallo stadio di Londra quando ancora mancavano dieci minuti alla fine della partita e chi potrebbe biasimarli?

Coloro che sono rimasti hanno assistito ad altri miserabili 90 minuti in cui lo United non è riuscito a segnare per la quarta partita consecutiva. L’acquisto estivo di Rasmus Hojlund deve ancora segnare o registrare un assist in Premier League.

Il portiere André Onana ha concesso a Jarrod Bowen di realizzare il secondo gol del West Ham, mentre Mohammed Kudus ha approfittato dell’errore del giovane Kobbie Mainoo per segnare.

Tre punti per David Moyes e la sua squadra, che si riprende dalla sconfitta subita ad Anfield in settimana. Domenica scorsa proprio lo United ha ottenuto un risultato degno di nota ad Anfield, ma questa è la tredicesima sconfitta stagionale e la squadra sprofonda ancora con un’altra prestazione nella media, soprattutto nel secondo tempo.

Il West Ham si è fatto vedere nel secondo tempo, ha apportato alcune modifiche e ha segnato due gol veloci per chiudere la partita. Lo United non ha fatto nulla di sufficiente né prima né dopo i gol. Una squadra che al momento non va da nessuna parte. E invece il loro allenatore se andrà da un’altra parte?

Il commento di Paul Scholes a Tnt Sports:

«Marcus Rashford l’anno scorso è stato brillante, ancora una volta non riesce a trovare la forma, non riesce a trovare la rete. La cosa più difficile da fare come allenatore è insegnare alla tua squadra a segnare gol. In passato penso che la qualità ci fosse, solo che in questo momento è mancata»

