Napoli, Mazzarri potrebbe schierare la difesa a tre contro il Monza (Sky)

Lindstrom si allena in gruppo, Lobotka sente dolore e probabilmente non ci sarà. Mazzarri con diverse assenze pensa a qualche aggiustamento tattico

Venerdì il Napoli affronta il Monza al Maradona. Mazzarri deve far fronte a diverse assenze. Non ci saranno Osimhen e Politano, entrambi squalificati. Lobotka e Natan infortunati ed Elmas praticamente già venduto al Lipsia. Il tecnico azzurro dovrà quindi inventarsi qualcosa per portare a casa i tre punti fondamentali per risalire la classifica.

A riportare degli ultimi aggiornamenti da Castel Volturno è Francesco Modugno, inviato di Sky Sport che segue da vicino il Napoli:

«Si fatica a trovare l’uomo giusto per Mazzarri che ha voglia di aggiustare questo Napoli. Magari sul punto di vista tattico. Sono diverse le assenze anche se dal campo qualche buona indicazione c’è. Lindstrom sta svolgendo l’allenamento in gruppo. Questa potrebbe essere qualche indicazione in più per uno schieramento davanti che potrebbe disegnare un tridente con il danese. Politano e Osimhen sono squalificati. Lobotka non dovrebbe esserci, anche se si sta allenando aumento i carichi di lavoro. Purtroppo sente ancora dolore al costato. Il Napoli vuole provare a ritrovare quella qualità che chiede Mazzarri, un Napoli costretto a cambiare, ma che potrebbe apportare modifiche tattiche nuove. Contro il Monza potrebbe vedersi la difesa tre».

Su Repubblica Napoli, Corbo analizza il mercato estivo del club di De Laurentiis

Tutto è cominciato quando Thiago Motta dopo sei ore di colloquio e chissà quanti progetti, raggiunto da un sms sul telefonino, chiese di sospendere la trattativa con De Laurentiis. Il 41enne allenatore brasiliano si sentiva dopo quel messaggio già al Paris Saint German. Precoce euforia. Ma il club oggi capolista aveva bloccato anche Luis Enrique.

In quegli attimi, pensa ancora oggi De Laurentiis, si decisero i destini del Napoli, costretto a ripiegare su Rudi Garcia. Dopo sommarie informazioni raccolte da Maurizio Micheli, uno del cerchio magico finito sotto accusa per l’infelice compagna acquisti. Sessanta milioni che sembrano ora carta straccia, ma che Micheli ritiene ancora una risorsa. Quanto valgono Natan, brasiliano del Bragantino più sinistro enigmatico che erede probabile di Kim al centro, Lindstrom dall’Eintracht di Francoforte, lo svedese Cajuste dal Reims. Da parte di De Laurentiis c’è fretta di dimenticare un anno folle: la cavalcata verso lo scudetto, quindi la fuga devastante e il declino.

