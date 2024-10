Napoli: Mario Rui decisivo nella crescita di Kvara, partirà dal primo minuto contro la Roma (Sky)

«Nel confronto con Lukaku, Osimhen un po’ indietro nei numeri rispetto al belga. Contro la Roma, Mazzarri taglierà il traguardo delle 500 partite in Serie A»

Il Napoli continua la sua preparazione per la partita di campionato contro la Roma. Mazzarri a lavoro per dimenticare la partita di Coppa Italia contro il Frosinone. Sabato sera andrà in scena uno scontro diretto molto importante in ottica Champions. Il Napoli vuole allungare e confermare il quarto posto in classifica, la Roma vuole avvicinarsi nuovamente al gruppo davanti dopo la sconfitta contro il Bologna.

Gli aggiornamenti sul Napoli da parte dell’inviato di Sky, Massimo Ugolini:

«Mazzarri sta lavorando per smaltire la delusione di Coppa Italia. Il Napoli vuole uscire dall’Olimpico con un risultato positivo, Mazzarri sorride per il rientro di Anguissa. Ci sarà Mario Rui dal primo minuto, il portoghese è decisivo nella crescita di Kvaratskhelia. Anche la forma ritrovata di Victor Osimhen è un’ottima notizia. Il nigeriano sarà una delle pedine più importanti per conquistare i tre punti a Roma. C’è il confronto con Lukaku, Osimhen un po’ indietro nei numeri rispetto al belga. Con la partita contro la Roma, Mazzarri taglierà il traguardo delle 500 partite in Serie A».

Sponda Roma, è l’inviato Angelo Mangiante a fornire gli aggiornamenti in vista della partita contro il Napoli:

«Mourinho in conferenza aiuterà a risolvere i dubbi di formazioni. Soprattutto per quanto riguarda la difesa, la coperta è corta. Considerando inoltre che a gennaio la Roma perderà anche Ndicka (a causa della Coppa d’Africa, ndr), dal mercato arriverà un difensore pronto a fare il titolare. Se non recupera Mancini, sarà Cristante ad arretrare nel terzetto di difesa. Accanto a Lukaku, c’è l’opzione El Shaarawy, c’è l’opzione Azmoun, oppure Pellegrini. Incastro tra flop di mercato, ancora fuori Aouar, ha problemi Renato Sanches. In questa cornice, Mourinho vuole una vittoria per il rilancio dopo la sconfitta a Bologna».

