Napoli, Anguissa e Zielinski ritornano ad allenarsi in gruppo

Squadra già a lavoro per preparare la partita contro la Roma. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Elmas

Il Napoli di Mazzarri già a lavoro per preparare la partita di campionato contro la Roma. Si tratta di uno scontro diretto di fondamentale importanze per la corsa al quarto posto, e quindi alla Champions. Da archiviare la sconfitta rimediata ieri sera contro il Frosinone in Coppa Italia, Mazzarri deve essere bravo a ripartire in campionato e a confermare i segnali dati in campionato contro il Cagliari e in Champions contro il Braga.

Arrivano comunque buone notizie per la squadra azzurra. Sia Anguissa che Zielinski sono tornati a lavorare in gruppo. Ancora terapie per Elmas. Olivera continua il suo recupero dall’infortunio, oggi ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Il comunicato del club:

“Dopo la gara di Coppa Italia contro il Frosinone, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma sabato all’Olimpico per la 17esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri hanno fatto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini dalla rosa, sul campo 2, hanno iniziato la seduta con attivazione e circuito di forza. Poi il gruppo è passato sul campo 1 dove ha svolto lavoro tecnico tattico e serie di partitine a campo ridotto. Anguissa e Zielinski hanno lavorato in gruppo. Olivera ha fatto allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Elmas“.

Napoli, in Coppa Italia un incidente di percorso. Contro la Roma un altro crocevia significativo (Sky)

Dopo il 4-0 subito al Maradona dal Napoli, si rivolge al testa già al campionato. Sabato la squadra di Mazzarri affronta la Roma di José Mourinho all’Olimpico e la prestazione contro il Frosinone va dimenticata e metabolizzata. L’inviato di Sky, Massimo Ugolini, sottolinea l’esigenza di confermare con i risultati le buone sensazioni viste in campionato contro il Cagliari.

Le parole di Ugolini a Sky Sport:

«La sconfitta in Coppa Italia è un incidente di percorso che deve essere smaltito e metabolizzato. Sembra difficile confermarsi in campionato e quindi la Coppa Italia poteva rappresentare un ottimo sfogo da questo punto di vista. I cambi sono stati tanti, Mazzarri aveva l’obbligo di cambiare perché l’inizio della sua gestione è stato difficile per gli impegni ravvicinati e il loro livello di difficoltà. Così ha consentito ai big di rifiatare. La partita contro la Roma diventa un altro crocevia significativo. Il campionato è lungo ma i segnali visti in campionato devono essere assolutamente confermati all’Olimpico».

