Napoli, i convocati contro la Juve: ritorna Zanoli, ancora out Mario Rui

Il terzino portoghese sta svolgendo ancora lavoro personalizzato in allenamento. Lindstrom inserito nella lista dei centrocampisti.

Domani alle 20:45 il match di Serie A tra Napoli e Juventus all’Allianz Stadium. Tra i convocati degli azzurri rientra Zanoli, assente per lombalgia nella gara contro l’Inter.

Gli altri convocati: Gollini, Idasiak, Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani; Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.

ALCUNE DICHIARAZIONI DALLA CONFERENZA STAMPA DI MAZZARRI:

Cosa rappresenta Juventus-Napoli:

«Credo che da quando sono arrivato ci siamo resi conto che al primo errore subiamo gol, cercherò di intervenire prima possibile su questo per dare equilibro alla squadra. Le squadra di vertice devono avere equilibrio, solide e non prendere gol per poi sentirsi importante e fare le giocate che questi ragazzi hanno dimostrato di saper fare. Pensiamo partita dopo partita, cominciamo a vincere le partite. Juve-Napoli sarà una partita di grande rilievo, niente di particolare per me. Importantissima che bisogna fare bene e mi servire per capire se certi progressi li abbiamo fatti».

Su Natan:

«Quando parlavo di anima del Napoli, l’anima ci vuole sempre in una squadra. E i ragazzi che sto allenando da poco mi hanno fatto capire che con me hanno dato l’anima e l’importante è che i giocatori siano convinti di quello che l’allenatore gli propone. I nuovi lo stanno iniziando a fare. La fase difensiva? Il calcio dell’anno scorso è partito sì dal gioco ma nel momento in cui l’avversario tentava di ripartire, la squadra era corta e organizzata pronta a recuperare la palla. io sto lavorando su questo aspetto, e qualcosina si è visto. Per esempio il primo tempo con l’Inter, non abbiamo quasi mai concesso ripartenze. Natan sulla sinistra, se avrò tempo di lavorare con lui, è l’unico che lo può fare in assenza di terzini. Ha anche gamba per accompagnare in attacco».

Mazzarri su Osimhen:

«Mario Rui? Per la Juventus non sarà con noi, c’è la speranza che ci possa essere con il Braga. Osimhen, quando un giocatore così forte sta fermo, ci vuole tempo per ritrovare la condizione migliore. Ma anche se non è al 100% mi da comunque garanzie».

