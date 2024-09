Napoli, il report dell’allenamento: Zanoli non si è allenato per lombalgia

Il report dell’allenamento alla vigilia di Napoli-Inter. Mazzarri praticamente senza terzini, rimane solo Di Lorenzo

Piove sul bagnato in casa Napoli. Zanoli non ha sostenuto l’ultimo allenamento prima della partita contro l’Inter a causa di una lombalgia. Rimane solo Di Lorenzo come terzino alla squadra di Mazzarri.

Per Zanoli non sembra nulla di preoccupante ma è comunque un handicap avere solo due terzini in squadra, entrambi destri, ed uno di loro a mezzo servizio.

Nonostante tutto, Mazzarri può sorridere per altri motivi. Ritrova Osimhen, ormai stabilmente in gruppo da diverse settimane e domani sera partirà molto probabilmente dal primo minuto.

Il report del Napoli:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Zanoli non si è allenato per una lombalgia“.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

La probabile formazione dell’Inter secondo la Gazzetta:

“Scelte obbligate, di conseguenza, per Inzaghi. Davanti a Sommer, che rientra tra i pali dopo aver lasciato il posto ad Audero in Champions, ci saranno Darmian, Acerbi e De Vrij. Tutte le rotazioni di mercoledì lasciano poi intendere uno schieramento contro il Napoli caratterizzato dai cosiddetti titolari: Denzel Dumfries e Federico Dimarco in fascia, in mezzo Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan più i soliti Marcus Thuram e Lautaro Martinez davanti”.

La probabile formazione del Napoli contro l’Inter

Sky ha raccolto le informazioni dai suoi inviati per costruire le probabili formazioni di Napoli-Inter:

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, che non è ancora in condizioni perfette di salute, sta monitorando la situazione di Zielinski. Il centrocampista polacco non è ancora tornato in forma, ma contro l’Inter dovrebbe stringere i denti ed essere titolare in mediana. Qualora non dovesse farcela, sarebbero pronti al posto suo sia Elmas che Cajuste. Osimhen ha continuato a macinare minuti nelle gambe tra Bergamo e Madrid e dovrebbe partire titolare. Difficilmente però resterà in campo per tutta la partita. Juan Jesus dovrebbe essere confermato a sinistra al posto degli infortuni Rui e Olivera. Mazzarri non ha dubbi su Meret, che resterà portiere titolare.

