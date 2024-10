Napoli, ultimo tentativo per Mazzocchi. In alternativa c’è Faraoni (Di Marzio)

Il Napoli ha come priorità l’acquisto di un esterno destro. Se non si trova l’intesa per Mazzocchi, c’è Faraoni che potrebbe lasciare il Verona con un prestito con diritto di riscatto.

La priorità del Napoli è quella di acquistare un esterno destro.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società azzurra ha come priorità Pasquale Mazzocchi, ma al momento l’intesa con la Salernitana è lontana. Il Napoli ha presentato un’offerta da 1.5 milioni di euro, mentre il club del presidente Iervolino valuta il calciatore 4 milioni (e difficilmente scenderà sotto i 3 milioni).

Con ogni probabilità gli uomini mercato azzurri faranno un altro tentativo per Mazzocchi, poi – se non si dovesse trovare l’intesa con la Salernitana – vireranno su un altro nome.

Se la trattativa con Mazzocchi non va in porto, ci sarebbe l’alternativa Faraoni:

E il profilo individuato – e praticamente già bloccato – è quello di Davide Faraoni, che potrebbe lasciare il Verona a condizioni più favorevoli rispetto a Mazzocchi, a iniziare dalla formula, un prestito con diritto di riscatto.

Faraoni ha uno stipendio molto alto per le casse gialloblù, per questo motivo il Verona non farebbe particolare resistenza alla sua cessione a gennaio. Se il Napoli (le ultime sulle altre trattative azzurre) dunque deciderà di affondare per Faraoni l’operazione potrebbe concludersi anche in tempi brevi.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, c’è l’Arabia su Politano.

Il mercato del Napoli entra sempre più nel vivo, o meglio le partenze del Napoli. Dopo la partenza di Elmas destinazione Lispia e i probabili addii di Zanoli e Zerbin, anche Politano potrebbe essere allettato ad andarsene. È quanto scrive Nicolò Schira ripotando che ci sarebbe un’offerta araba pronta per l’attaccante del Napoli. Al-Shabab infatti sarebbe pronto ad offrire 12 milioni per Politano, il Napoli ne vorrebbe però 15. Lo stipendio per il calciatore sarebbe di 7 milioni a stagione.

È quel che scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano e Fabio Mandarini.

Politano ha voglia di continuare a giocare a Napoli ma il dialogo datato tra De Laurentiis e il suo agente, Mario Giuffredi, non ha ancora prodotto il finale desiderato: manca l’accordo per prolungare il rapporto con Matteo, in scadenza nel 2025, ma contestualmente è arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita. Dall’Al-Shabab, club di Riyad dove giocano Carrasco e l’ex interista Banega.

