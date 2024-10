Napoli-Cagliari: Mazzarri spera di ritrovare i gol di Osimhen (Sky)

Il Napoli vuole rialzare la testa anche in campionato, Ranieri cerca continuità e manda in campo la coppia Lapadula-Luvumbo

Tra qualche ore fischio d’inizio al Maradona, si gioca Napoli-Cagliari. Gli aggiornamenti prima della partita di Sky attraverso le parole dell’inviato Massimo Ugolini:

«Contro il Cagliari partita abbordabile, poi ci sarà lo scontro diretto con la Roma. Bisogna rompere il tabù Maradona in campionato, Mazzarri spera di ritrovare Osimhen che oggi porterà in campo il Pallone d’Oro africano. L’attaccante deve ritrovare la migliore condizione. Forfait di Zielinski, affaticamento al ginocchio per lui che come Elmas non è convocato. Ritorna Mario Rui, una buona notizia considerando l’indisponibilità di Olivera. Per quanto riguarda il Cagliari, Lapadula ha subito una frattura al naso, non dovrebbe giocare ma l’impressione comune è che lui si sia messo a disposizione e Ranieri potrebbe mandarlo in campo. Pavoletti non è in perfette condizioni, dovrebbe partire dal primo minuto Luvumbo. Il Cagliari vuole continuità dopo essere riemerso da situazioni complicate. Il Napoli vuole rialzare la testa anche in campionato».

I convocati di Mazzarri contro il Cagliari

Il Napoli ha pubblicato i convocati per la gara di questa sera contro il Cagliari di Ranieri. Il comunicato del club:

“Napoli-Cagliari questa sera alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 16esima giornata di Serie A.

Dirige il match l’arbitro Marcenaro d Genova. I convocati: Contini Nikita, Gollini Pierluigi, Meret Alex, Di Lorenzo Giovanni, Juan Jesus, Mario Rui Silva Duarte, Natan Bernardo, Ostigard Leo, Rrahmani Amir, Zanoli Alessandro, Anguissa Frank, Cajuste Jens, Demme Diego, Gaetano Gianluca, Lindstrom Jesper, Lobotka Stanislav, Osimhen Victor, Politano Matteo, Kavaratskhelia Khivcha, Raspadori Giacomo, Simeone Giovanni, Zerbin Alessio“.

Non risultano fra i convocati Elmas e Zielinski. Entrambi i centrocampisti si sono infortunati durante la seduta di rifinitura. Lo ha scritto questa mattina il Corriere dello Sport:

“All’ultimo momento, proprio in quella che chiamano rifinitura, il centrocampo ha perso uno dei riferimenti – Zielinski – e il suo sostituto – cioè Elmas – e quindi il progetto titolarissimi è evaporato”.

