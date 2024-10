Napoli-Cagliari, il forte vento ritarda l’ingresso dei tifosi al Maradona

Il vento ha divelto parte della copertura del Diego Armando Maradona. Dopo un controllo dei vigili del fuoco, confermata la sicurezza dell’impianto

Il fischio d’inizio di Napoli-Cagliari potrebbe essere posticipato a causa del forte vento che si abbattuto oggi su Napoli. I cancelli del Maradona sono ancora chiusi. Sky riporta che i vigili del fuoco hanno controllato la stabilità e la sicurezza dell’impianto e non dovrebbero esserci problemi.

Il vento intanto ha divelto alcune parti della copertura dello stadio Diego Armando Maradona. Le folate di vento hanno rimosso parte dei cupolini dell’impianto di Fuorigrotta. Inizialmente l’apertura dei tornelli era prevista per le 15:30, alcuni tifosi sono riusciti ad entrare, altri invece sono ancora in attesa che si aprano i tornelli. Alle 16.50 i cancelli sono stati aperti e gli spettatori hanno cominciato ad affluire lentamente all’interno. La partita tra il Napoli e il Cagliari non è a rischio rinvio.

The Athletic sullo stadio Diego Armando Maradona

Lo Stadio Diego Armando Maradona, a circa 30 minuti a ovest del centro della città tramite la metropolitana, vanta un’atmosfera formidabile ma è anche vecchio, malandato e – francamente fatiscente. Il Napoli, come la maggior parte dei club in Italia, non possiede il proprio stadio – il terreno appartiene al Comune, come spesso accade nel paese – e questo è un limite per le ristrutturazioni.

Dai tornelli arrugginiti agli ambulanti che vendono sambuca da scatole fuori terra, ci si sente un mondo lontano da uno stadio all’avanguardia.

Gli ultimi aggiornamenti prima di Napoli-Cagliari

Tra qualche ore fischio d’inizio al Maradona, si gioca Napoli-Cagliari. Gli aggiornamenti prima della partita di Sky attraverso le parole dell’inviato Massimo Ugolini:

«Contro il Cagliari partita abbordabile, poi ci sarà lo scontro diretto con la Roma. Bisogna rompere il tabù Maradona in campionato, Mazzarri spera di ritrovare Osimhen che oggi porterà in campo il Pallone d’Oro africano. L’attaccante deve ritrovare la migliore condizione. Forfait di Zielinski, affaticamento al ginocchio per lui che come Elmas non è convocato. Ritorna Mario Rui, una buona notizia considerando l’indisponibilità di Olivera. Per quanto riguarda il Cagliari, Lapadula ha subito una frattura al naso, non dovrebbe giocare ma l’impressione comune è che lui si sia messo a disposizione e Ranieri potrebbe mandarlo in campo. Pavoletti non è in perfette condizioni, dovrebbe partire dal primo minuto Luvumbo. Il Cagliari vuole continuità dopo essere riemerso da situazioni complicate. Il Napoli vuole rialzare la testa anche in campionato».

