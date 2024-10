Il Maradona è uno stadio fatiscente: tornelli arrugginiti, vendono sambuca da terra (The Athletic)

Un reportage del quotidiano su cosa significa oggi seguire la propria squadra in trasferta: “A Napoli l’odore greve di cucina riempie l’aria”

Il Maradona è uno stadio fatiscente. A fare quest’osservazione certamente non originale – ma non per questo falsa – è The Athletic che pubblica un ampio articolo su cosa significhi oggi seguire la propria squadra in trasferta in Europa. Tra i vari esempi cita anche i portoghesi del Braga giunti a Napoli per assistere all’ultima partita di Champions League.

The Athletic ricorda che il Braga è per il 29 per cento di proprietà di Qatar Sports Investments ossia i proprietari del Paris Saint-Germain.

La città viene descritta così:

Napoli è una città splendidamente caotica, dove il clacson degli scooter attraversa le strade e un odore di abbondante cucina italiana riempie l’aria. Ha una forte identità e una tifoseria appassionata. Il calcio qui è una religione e Maradona è il loro dio. La città sembra un santuario per il loro iconico numero 10, con bandiere appese alle porte, dipinti alle pareti e il murale di Maradona nei Quartieri Spagnoli.

Il Braga, invece, ha portato a Napoli appena trecento tifosi: “quindi per strada non c’è alcun senso di minaccia”.

Ma se i portoghesi si fossero aspettati una grande accoglienza, sarebbero rimasti delusi. Lo Stadio Diego Armando Maradona, a circa 30 minuti a ovest del centro della città tramite la metropolitana, vanta un’atmosfera formidabile ma è anche vecchio, malandato e – francamente fatiscente. Il Napoli, come la maggior parte dei club in Italia, non possiede il proprio stadio – il terreno appartiene al Comune, come spesso accade nel paese – e questo è un limite per le ristrutturazioni.

Dai tornelli arrugginiti agli ambulanti che vendono sambuca da scatole fuori terra, ci si sente un mondo lontano da uno stadio all’avanguardia.

Cita De Laurentiis, la frase sugli stadi italiani che screditano l’immagine dell’Italia.

Anche se The Athletic osserva che in confronto allo stadio di Mostar dove ha giocato l’Aston Villa in Europa Conference League, il Maradona sembra uno stadio di lusso.

490 Aston Villa fans in the away end at Zrinsjski Mostar tonight. #AVFC pic.twitter.com/fUw2mysrtZ — Football Away Days (@FBAwayDays) December 14, 2023

