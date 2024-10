Meluso: «Faremo un intervento a centrocampo. Manderemo qualche giovane a giocare e lo sostituiremo»

A Dazn: «Mazzarri ha avuto un impatto positivo, ha portato le sue idee in poco tempo. Vedo una predisposizione ad accogliere i correttivi che ha portato»

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, prima della partita contro il Monza ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.

Meluso sul mercato:

«Lavoriamo sotto traccia, evidente che se esce un giocatore in una posizione lo sostituiremo. Elmas dovrebbe uscire, dal due gennaio lo ufficializzeremo, è sicuro che faremo un intervento a centrocampo. Per il resto l’idea è quella di mandare a giocare qualche ragazzo giocane e sostituirtelo».

Vede qualcosa di Mazzarri nella squadra? La risposta di Meluso:

«Ha avuto un impatto positivo con la squadra e ha portato delle sue idee ed e stato anche molto veloce in rapporto al poco tempo avuto. Un po’ perché quando e arrivato c’era la sosta delle nazionali. Poi ha avuto anche una serie di partite in pochi giorni. Ha potuto lavorare poco sotto l’aspetto tattico e fisico. Io vedo però già che c’è una buona predisposizione ad accogliere alcuni correttivi che ha portato».

Idea Samardzic per il centrocampo del Napoli

Samardzic, De Laurentiis pronto a investire i 25 milioni incassati per Elmas. Lo scrive il Corriere dello Sport :

Samardzic era un pallino dell’ex ds Giuntoli: lo aveva segnalato da una vita, ci aveva già provato un paio d’estati fa e anche lo scorso inverno in vista del futuro, ma poi le cose sono andate diversamente e il raffinato centrocampista che fa tutto (e bene) con il sinistro ha preso la strada dell’Inter. Ad agosto sembrava un acquisto già fatto: prestito oneroso intorno ai 4 milioni di euro, obbligo di riscatto fissato a 16 milioni e altri 2 milioni di bonus eventuali. Visite mediche effettuate, ci siamo. Anzi, no: Mladen Samardzic, il padre del giocatore, cambia agente sul fotofinish, chiede di ridiscutere certi termini già pattuiti con il club e l’affare svanisce in uno schiocco di dita.

L’agente di Elmas a Radio Crc

George Gardi, agente di Elmas, ha parlato a Radio Crc dalla sua partenza da Napoli direzione Lipsia:

«È stata una scelta condivisa col Napoli. È nata una buona opportunità di mercato per il Napoli e per il giocatore ed era il momento di provare una nuova avventura. A Napoli ha vissuto momenti incredibili e indimenticabili ed è molto affezionato al gruppo e alla città.»

