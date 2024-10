Elmas secondo il Lipsia: “corre e dribbla bene, segna, ha forza mentale”. Sembra uno utile al Napoli

Schröder, il ds del Lipsia, ne è entusiasta: “Può essere utilizzato in modo flessibile, e può giocare centralmente ma anche sulle fasce”

Ormai era “già venduto”, quindi amen. Peraltro per 25 milioni di euro, non proprio spiccioli. Però la descrizione che Rouven Schröder, il direttore sportivo del Lipsia, fa di Elmas è molto bella. A giudicare da quel che dice Elmas è davvero uno forte forte. Uno che quasi quasi sarebbe servito al Napoli per riprendersi dalla crisi…

“Eljif è tecnicamente ben allenato, corre e dribbla bene ed è anche pericoloso. E soprattutto ha un’ottima mentalità sia con che senza palla. Può essere utilizzato in modo flessibile, e può giocare centralmente in attacco ma anche su entrambe le fasce. Il suo scatto rapido e la sua robustezza fisica lo rendono molto forte nelle situazioni uno contro uno, e cerca sempre una via diretta verso la porta”.

Le prime parole di Elmas dopo l’annuncio

“Arrivare in Bundesliga e unirmi all’RB Lipsia è un sogno per me. Il club è noto per il calcio speciale che gioca. A loro piace il gegenpressing, giocano con ritmo e hanno un attacco forte. Tutto ciò mi va bene fino in fondo. La squadra è un bel mix di giovani talenti, che qui possono migliorare molto, e giocatori che hanno fatto esperienza e ottenuto molto nei loro lunghi periodi al club. Ecco perché trasferirmi al Lipsia è il passo giusto per me e non vedo l’ora di incontrare tutti a gennaio.

L’RB Lipsia si è affermata come una delle migliori squadre della Bundesliga e in un brevissimo periodo di tempo è diventata un grande nome del calcio europeo. Quando ho parlato con Rouven Schröder e Marco Rose, ho capito subito: voglio giocare per questo club!

Abbiamo una seconda metà di stagione difficile. Voglio aiutarli a rimanere ai vertici della Bundesliga e a vincere contro il Real Madrid in Champions League”.

