Mazzocchi, le condizioni di Sabatini stanno rallentando (Sky Sport)

La Salernitana inizialmente chiedeva 4 milioni di euro, mentre il Napoli ne aveva offerti 1,5, ma qualcosa potrebbe cambiare a breve

L’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Al momento De Laurentiis ha offerto alla Salernitana circa 1 milione per Mazzocchi, mentre la richiesta è di 4, considerati troppi dal presidente azzurro. Ma qualcosa potrebbe cambiare secondo di Marzio

“Il Napoli comincia quindi a muoversi in vista dell’apertura della finestra invernale di calciomercato. E il club azzurro vuole aumentare la disponibilità di giocatori sulla fascia destra. Così, è arrivata l’offerta di 1,5 milioni di euro per Pasquale Mazzocchi, in forza alla Salernitana.

Samardzic invece può essere un’opzione per il Napoli, anche se tatticamente diverso rispetto a Piotr Zielinski. Intanto, la società continua a cercare in Europa per un difensore e al momento non è ancora stato trovato un profilo

La Salernitana inizialmente chiedeva 4 milioni di euro, ma le condizioni richieste da Sabatini stanno rallentando. Per quanto riguarda il centrocampo della squadra di Mazzarri, al momento Hojbjerg, classe 1995 del Tottenham, è in vantaggio su Fofana dell’Al-Nassr. Samardzic invece può essere un’opzione per il Napoli, anche se tatticamente diverso rispetto a Piotr Zielinski”..

Mazzarri vuole un difensore più veloce, un esterno basso e un centrocampista di grande fisicità

Tra meno di una settimana si apre il mercato di gennaio. Il cosiddetto mercato di riparazione utile ai club per colmare quei vuoti e quelle lacune evidenziate nella prima parte di stagione. Purtroppo per il Napoli, quello di gennaio rischia di diventare il mercato principale e più importante della stagione. Nel club di De Laurentiis sono troppe le questioni aperte e irrisolte, una fra tutte quella di Zielinski sempre più vicino all’Inter.

Contro il Monza, Walter Mazzarri potrebbe apportare qualche modifica tattica in attesa di novità dal mercato. Lui le sue esigenze le ha espresse a De Laurentiis e a tutto il resto della dirigenza. Sky, attraverso le parole del suo inviato Francesco Modugno, fornisce ulteriori indicazioni

«Natan potrebbe rimanere fuori circa due mesi, quindi serve un centrale, arriverà anche un esterno basso. Mazzocchi è il prescelto, il Napoli si è spinto fino a un milione e mezzo circa. La Salernitana ne vuole parlare, Sabatini valuta il suo giocatore 4 milioni. Poi in mezzo al campo si è aperto un buco. Elmas di fatto al Lipsia, c’è il buco lasciato da Zielinski che non rinnova. Quindi, in questo caso il Napoli ricerca un giocatore di struttura e di grande fisicità. Højbjerg del Tottenham piace più di Fofana. Bisogna poi trovare la formula più adatta. Poi c’è anche Samardzic. In uscita Zanoli è in procinto di andare al Genoa, per Zerbin e Gaetano ci sono Frosinone, Empoli e Lecce. C’è da assecondare le idee e le volontà di Walter Mazzarri che ha chiesto soprattutto un difensore più veloce e più rapido».

