Mazzarri: «Lindstrom? È bravo ma ancora lo devo capire bene»

«Ho visto dei filmati dove giocava nella sua ex squadra. Qui c’è un modulo ormai consolidato, devo capire dove inserirlo»

In conferenza stampa, prima di Juventus-Napoli, hanno chiesto a Mazzarri, allenatore degli azzurri, un parere su Lindstrom. Il danese è stato utilizzato pochissimo da Garcia e anche Mazzari sembra non sapere bene dove metterlo. Ed infatti lo ha confermato.

Le parole di Mazzarri su Lindstrom

«Due giorni fa sono riuscito a guardare dei filmati dove giocava nella sua ex squadra per capire dove può giocare. Qui c’è un modulo ormai consolidato, devo capire dove inserirlo, è bravo ma ancora lo devo capire bene».

Già Repubblica, a fine novembre, segnalava la poca fiducia di Garcia nel ragazzo arrivato dall’Eintracht Francoforte:

“Jesper Lindstrom, l’investimento del mercato estivo, costato circa 30 milioni di euro per strapparlo all’Eintracht Francoforte. In campionato ha racimolato appena 158 minuti in 7 partite. Ha sfiorato l’ora di gioco con il Lecce, per il resto è sempre entrato nel finale avendo poca possibilità di incidere. Il feeling con Rudi Garcia evidentemente non è mai sbocciato e non dipende soltanto dall’esplosione di Politano. Lindstrom – che è stato convocato dalla Danimarca nonostante le poche presenze in azzurro – spera di scrivere una nuova storia a cominciare dal match contro l’Atalanta. Ha una duttilità tattica che gli consentirebbe di agire a sinistra (per far rifiatare Kvaratskhelia) ma anche da mezz’ala oppure da trequartista”.

Le cose non sembrano essere cambiate con Mazzarri. Qualche giorno fa, il Corriere dello Sport, segnalava che gli errori sono da rintracciare nella campagna acquisti estiva del Napoli:

“La cessione di Kim per 58 milioni al Bayern ha privato il Napoli di uno dei più forti difensori in Europa. La campagna acquisti ha fallito l’adeguato rafforzamento della difesa. Il Napoli è ripartito con l’acquisto del brasiliano Natan, 22 anni, preso per 10 milioni dal Brigantino, e con il rientro di Zanoli dalla Sampdoria. Nessun serio investimento per un difensore all’altezza di Kim, mentre si sono spesi 25 milioni per l’attaccante Lindstrom e 12 milioni per il centrocampista Cajuste”.

