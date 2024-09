Il Napoli ha speso solo 10 milioni per sostituire Kim con Natan, ma ben 25 per Lindstrom (Corsport)

Dopo la partenza di Giuntoli destinazione Juventus non è stato fatto nessun serio investimento per un difensore all’altezza di Kim

Mimmo Carratelli sulle pagine del Corriere dello Sport commenta la gara di questa sera che vedrà di fronte il Napoli e l’Inter, le due formazioni che sono ritenute le migliori di tutto il campionato per livelli tecnici e di gioco. Ovviamente le due ci arrivano da situazioni e condizioni differenti, quella della formazione di Inzaghi che continua a dominare il campionato, quella di Mazzarri che è reduce dal passo falso di avvio di stagione con Garcia.

La chiave del non gioco del Napoli, secondo Carratelli va ricercata nelle pecche della difesa

“La cessione di Kim per 58 milioni al Bayern ha privato il Napoli di uno dei più forti difensori in Europa. La campagna acquisti ha fallito l’adeguato rafforzamento della difesa. Il Napoli è ripartito con l’acquisto del brasiliano Natan, 22 anni, preso per 10 milioni dal Brigantino, e con il rientro di Zanoli dalla Sampdoria. Nessun serio investimento per un difensore all’altezza di Kim, mentre si sono spesi 25 milioni per l’attaccante Lindstrom e 12 milioni per il centrocampista Cajuste”.

Ingiustificabili dunque queste cifre, 25 milioni per un attaccante quando in squadra c’erano Osimhen e. Kvara e solo 22 per Natan per sostituire una colonna portante della difesa come Kim

“Tutto questo è avvenuto dopo la partenza di Giuntoli, destinazione Juventus. C’è stato un sensibile vuoto nello scouting azzurro. Nessuno ha cercato il difensore che serviva, mentre si sono aggiunti gli infortuni di Mario Rui e Olivera.

In estate, per la difesa, pare che il Napoli si sia interessato all’austriaco del Lens Kevin Danso (25 anni, 1,90), all’inglese Kilman del Wolverhampton (26 anni, 1,93, richiesta di 40 milioni), al croato Sutalo della Dinamo Zagabria (23 anni, 1,88), al belga Vermereen dell’Anversa (18 anni, 1,80), al giapponese Itakura del Borussia Moenchengladbach fisicamente molto forte (26 anni, 1,86), al greco Kostas Mavropanos dello Stoccarda molto tecnico (25 anni, 1,94). Nessuno di questi è arrivato. Il mercato di gennaio impone al Napoli di mettere a segno l’ingaggio di un forte centrale difensivo”.

ilnapolista © riproduzione riservata