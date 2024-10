Luis Enrique: «Capisco Mbappé ma prendere gol col Milan in vantaggio sarebbe stato ridicolo»

In conferenza: «Capisco i giocatori che si sono lasciati prendere dall’emozione ma non devo convincere nessuno, sono io che decido come giocare»

La conferenza stampa di Luis Enrique, allenatore del Psg. Domani sera il Psg sarà ospite del Lille, le parole del tecnico parigino riportate da l’Equipe:

Dopo la conquista degli ottavi di Champions, pensa sia necessario un intervento sul mercato?

«Lo sviluppo della squadra si basa sulla fiducia e su ciò che i giocatori mi trasmettono quotidianamente . Ed è legato anche al mio modo ottimista di vedere l’evoluzione della squadra. Sono chiaramente ottimista. Abbiamo avuto un girone di Champions League che è stato il più difficile della competizione. Questo non era un girone “normale”. Il Milan era semifinalista la scorsa stagione, noi ci siamo qualificati. È molto positivo».

«Parliamo di una squadra, la nostra, che è una delle migliori in tutti i settori, ha possesso palla, crea occasioni. Il mercato invernale è sempre complicato, è molto difficile trovare giocatori di alto livello. Ma siamo aperti a migliorare la squadra. Questo è uno degli obiettivi. Dalla dirigenza sportiva a scendere, tutti vogliamo sempre migliorare la squadra. È possibile che arrivino i giocatori, è possibile anche che non arrivi nessuno. Siamo sempre aperti a migliorare la squadra».

Chi si occupa della disciplina dei giocatori, Luis Enrique o Luis Campos?

«Ho vissuto tutta la mia vita negli spogliatoi di grandi squadre. Questo è gestito con standard di disciplina, con valori umani. Questo è ciò che rende buona la disciplina. Ma questa squadra è una delle più facili da gestire. Sono tutti professionisti. È un piacere avere un gruppo del genere».

Su Kylian Mbappé:

«Non devo convincere nessuno di niente. Kylian ha la stessa libertà di sempre. Parliamo di un top player che porta a casa 50 gol e 25 assist all’anno. Non gioca da 9 ma ha totale libertà. Sia al centro, a destra, a sinistra. È certo che questo avrà delle ripercussioni sui giocatori. Come allenatore, non è il mio ego a motivarmi, ma il modo in cui voglio che giochi la mia squadra e il modo migliore per vincere titoli».

Sui miglioramenti entro febbraio:

«Non ho dubbi che miglioreremo. Nella mia carriera, tutte le mie squadre sono migliorate nel corso dei mesi. Recupereremo giocatori reduci da infortuni, siamo aperti alla possibilità di accoglierne di nuovi. Perché dovrei essere pessimista? È nella mia natura essere positivo».

Hai difficoltà a convincere la squadra a cambiare tattica e a concentrarsi più sul possesso palla?

«Siamo la terza squadra per possesso palla in Champions League. Non me lo sto inventando. Quando riceviamo la palla velocemente possiamo anche fare delle transizioni, possiamo giocare in modi diversi, è meraviglioso. La qualificazione ci ha fatto crescere, non abbiamo giocato una fase a gironi facile, le nostre prime sei partite sono state quasi partite ad eliminazione diretta. In termini di crescita è il miglior gruppo che avremmo potuto avere. Dobbiamo migliorare ora, ma sono contento di quello che vedo».

Luis Enrique su Kurzawa:

«Non succede niente con Kurzawa. È nel gruppo e si allena regolarmente. Se n’era quasi andato quest’estate, ma ha deciso di restare. Sono molto felice di averlo in squadra. Come gli è stato detto, non avrà molto spazio a disposizione, ma non si lamenta. Anzi, si allena seriamente».

Sulla partita di Vitinha a Dortmund:

«A volte alcuni giocatori possono giocare in posizioni diverse. Può giocare anche sulla fascia, a destra o a sinistra. Quando hai una mentalità aperta e hai le qualità, è possibile. Sono sicuro che preferirebbe giocare di più nel suo ruolo naturale, ma bisogna anche aiutare la squadra. Mi è piaciuta la sua partita da numero 6 con la sua capacità di difendere, il suo impegno fisico. A Dortmund ha giocato una partita completa».

Sulla reazione di Mbappé dopo la partita a Dortmund:

«Sì, lo capisco, ma sono io che decido come giocare. Ed è una delle migliori decisioni della mia carriera. Con il Milan avanti a Newcastle non potevamo prendere gol. Abbiamo continuato a tenere la palla. Capisco i giocatori che si sono lasciati guidare dalle emozioni. Ma dal momento in cui il punteggio è cambiato (2-1 per il Milan), sarebbe stato ridicolo subire un gol in quel momento».

La partita di domani:

«Fonseca è un allenatore di altissimo livello. Mi piace molto quello che fa il Lille con e senza palla. Non sarà facile togliergli la palla, fanno molto possesso palla. Sono una delle migliori squadre del campionato».

