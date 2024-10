Lindstrom doveva avere l’impatto di Kvara e invece per ora ricorda Vargas (Gazzetta)

Questa sera il Napoli ritrova al Maradona il Monza nell’ultima sfida dell’anno. È chiaro che la situazione è molto diversa da quell’anno dell’anno scorso e che la formazione azzurra è solo l’ora di quella che era la squadra di Spalletti Non solo il Napoli non è prima, ma la classifica al momento lo vede addirittura settimo alle spalle anche di Fiorentina e Bologna. Un risultato dovuto, tra le altre cose anche alle numerose assenze a cui la squadra di Mazzarri è chiamata a rimediare in questo periodo. Per la gara di questa sera ad esempio non ci sarà Osimhen, già in Nigeria per la Coppa d’Africa, e neanche Politano squalificato. Spazio dunque molto probabilmente per Lindstrom, arrivato col mercato estivo, e, almeno per il momento, è ancora una vera incognita, come scrive anche la Gazzetta dello Sport

Lindstrom come Vargas

“Il giovane danese è arrivato dall’Eintracht Francoforte accolto da grandi attese. Ci si aspettava un impatto tipo Kvara, invece il precedente più simile, per ora, è quello del cileno Vargas: ambientamento difficile, anche tatticamente. Lindstrom non è esterno puro, ha attitudini da trequartista. Garcia non lo vedeva e Politano, il migliore finora, gli ha lasciato poco spazio. Ma oggi può essere la sua partita. Il Napoli cerca discontinuità dagli ultimi mesi tristi, ha bisogno di novità per svoltare. Se si accende il danesino, può riaccendere tutto il Napoli. O, per lo meno, salvare il San Silvestro sul golfo”.