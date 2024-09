Leclerc, la Ferrari prepara un rinnovo da 50 milioni per il “principino” (Gazzetta)

Il contratto prevede un ingaggio destinato a crescere negli anni: dai 25 milioni di euro attuali a circa il doppio se resterà sino alla scadenza.

Charles Leclerc sarebbe pronto a prolungare il suo matrimonio con la Ferrari ancora per molto tempo. Il contratto del pilota monegasco termina nel 2024, ma è già da un po’ che le voci del suo rinnovo si sono fatte più insistenti.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“La lunga storia d’amore fra Charles Leclerc e la Ferrari è destinata a continuare ancora per molti anni. Il pilota monegasco, il cui contratto scadrà alla fine del 2024, avrebbe infatti raggiunto un accordo a lungo termine per restare altre cinque stagioni con la scuderia di Maranello. Una mossa simile a quella che era maturata nel 2019, all’inizio della sua avventura con la rossa, quando l’allora team principal Mattia Binotto lo blindò con un altro quinquennale”.

Nel frattempo, però, sono successe un po’ di cose: anni passati a guidare macchine non all’altezza di lottare per il mondiale, tra i vari alti e bassi del team.

“Evidentemente la fedeltà e l’attaccamento di Charles al colore rosso, per il quale tifava fin da bambino nella sua Montecarlo, è più forte di tutto, anche delle delusioni inattese e imprevedibili e degli insuccessi. (…) L’ annuncio del rinnovo di Leclerc dovrebbe essere imminente. Dalle parole del presidente John Elkann si è intuito che uno dei punti fermi della Ferrari del futuro è lui, investito del ruolo di leader“.

“La permanenza di Leclerc a Maranello fino al 2029, regolata da clausole di uscita legate alle prestazioni dopo il terzo anno di contratto, prevede un ingaggio destinato a crescere negli anni, come era già per il contratto in essere. Così Charles, assistito dal manager Nicolas Todt, potrebbe passare dai 25 milioni di euro attuali di guadagno a circa il doppio se resterà sino alla scadenza, quando avrebbe 31 anni“.

Sulla situazione del compagno di squadra, Carlos Sainz:

“E’ ancora in discussione, invece, il rinnovo di Carlos Sainz, che ha fatto coppia conLeclerc nelle ultime tre stagioni, in scadenza anch’egli a fine 2024. In questo caso bisognerà vedere se i desideri dello spagnolo e quelli della squadra si incontreranno. E’ chiaro che Carlos vorrebbe un contratto di almeno due anni, mentre la Ferrari potrebbe avere voglia di guardare altrove cogliendo le opportunità che si dovessero creare sul mercato,proponendo al pilota il prolungamento per una sola stagione“

