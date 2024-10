L’Eca minimizza: “La Ue non sostiene né approva la Superlega”

L’associazione dei club europei, presieduta da Al-Khelaïfi, ha commentato così la decisione della Corte Europea che di fatto dà ragione alla Superlega

L’Eca, presieduta da Nasser Al-Khelaïfi, presidente anche del Psg, ha rinnovato il suo sostegno alla Uefa. Per lei, la sentenza della Corte di giustizia europea “non sostiene né approva in alcun modo alcun progetto di Super League”. L’Eca, che rappresenta circa 500 club in tutto il continente, continua spiegando che se l’organizzazione A22 ha presentato una nuova proposta di competizione privata, a 64 club tra gli uomini e 32 tra le donne, “il mondo del calcio si è allontanato dalla Super League anni fa”.

LA SUPERLEGA HA VINTO

La Corte di Giustizia Europea: “Le norme Fifa e Uefa sull’approvazione preventiva delle competizioni calcistiche per club, come la SuperLega, sono contrarie al diritto dell’Unione europea”

“Le regole Fifa e Uefa sono contrario al diritto dell’Unione europea”. È questo il succo della sentenza della Corte di Giustizia europea.

LA SUPERLEGA ESULTA: «ABBIAMO CONQUISTATO IL DIRITTO DI ESISTERE, LE PARTITE SARANNO GRATIS IN TV» La rivoluzionaria sentenza della Corte di giustizia europea ha ovviamente fatto esultare i signori della Superlega. Ecco i tweet di A22 la società che cura gli interessi del torneo che a questo punto molto probabilmente nascerà. “Abbiamo conquistato il diritto di esistere. Il monopolio della Uefa è finito. Il calcio è gratuito. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni. E liberi di determinare il proprio futuro”, ha affermato il nostro Ceo Bernd Reichart in merito alla decisione della Corte di Giustizia europea FLORENTINO PEREZ: «E’ L’INZIO DI UNA NUOVA ERA» Ecco le dichiarazioni di Florentino Perez il principale sostenitore della Superlega (insieme con Barcellona e Andrea Agnelli) dopo la rivoluzionaria sentenza della Corte di Giustizia europea: «Da oggi i club saranno padroni del proprio destino. 70 anni fa abbiamo fatto un passo da gigante per il calcio con la creazione della Coppa dei Campioni e ora abbiamo il dovere di dare la spinta di cui il calcio ha bisogno. Serve una competizione aperta a tutti, che imponga il merito e il rispetto del fair play finanziario. Soprattutto che tuteli i giocatori ed entusiasmi i tifosi di tutto il mondo. Abbiamo l’opportunità di realizzare una governance trasparente, che conviva con le nuove tecnologie. Siamo all’inizio di una nuova era e potremo lavorare liberamente, senza minacce, con l’obiettivo di innovare e migliorare il calcio. Da oggi il presente e il futuro sono finalmente nelle mani dei club e dei tifosi. Segnerà un prima e un dopo, è un grande giorno per la storia del calcio».

