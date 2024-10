Il presidente del Real Madrid: «L’Europa delle libertà ha trionfato ancora una volta. Sarà un calcio trasparente e in sintonia con le nuove tecnologie»

Superlega, Florentino Perez orgasmico: «È l’inizio di una nuova era, finalmente senza minacce»

Ecco le dichiarazioni di Florentino Perez il principale sostenitore della Superlega (insieme con Barcellona e Andrea Agnelli) dopo la rivoluzionaria sentenza della Corte di Giustizia europea:

«Da oggi i club saranno padroni del proprio destino. 70 anni fa abbiamo fatto un passo da gigante per il calcio con la creazione della Coppa dei Campioni e ora abbiamo il dovere di dare la spinta di cui il calcio ha bisogno. Serve una competizione aperta a tutti, che imponga il merito e il rispetto del fair play finanziario. Soprattutto che tuteli i giocatori ed entusiasmi i tifosi di tutto il mondo. Abbiamo l’opportunità di realizzare una governance trasparente, che conviva con le nuove tecnologie. Siamo all’inizio di una nuova era e potremo lavorare liberamente, senza minacce, con l’obiettivo di innovare e migliorare il calcio. Da oggi il presente e il futuro sono finalmente nelle mani dei club e dei tifosi. Segnerà un prima e un dopo, è un grande giorno per la storia del calcio».

E ancora, da Athletic:

«Al Real Madrid, accogliamo con grande soddisfazione la decisione presa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che è responsabile di garantire i nostri principi, valori e libertà.

«Nei prossimi giorni studieremo in dettaglio la portata di questa sentenza, ma vorrei anticipare due conclusioni di grande significato storico. In primo luogo, che il calcio europeo per club non è e non sarà mai più un monopolio.

E in secondo luogo, che da oggi i club saranno i padroni del loro destino. Noi, i club, riteniamo pienamente riconosciuto il nostro diritto di proporre e promuovere competizioni europee che modernizzino il nostro sport e attirino tifosi da tutto il mondo. In breve, oggi l’Europa delle libertà ha trionfato ancora una volta, e oggi anche il calcio e i suoi tifosi hanno trionfato.”

Anche il Barcellona si è espresso:

“Il Barcellona desidera esprimere la propria soddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha valutato il progetto della Superlega proposto da A22 Sports. Essendo uno dei club promotori del progetto della Superlega, il Barcellona ritiene che la sentenza apra la strada a una nuova competizione calcistica di alto livello in Europa, opponendosi al monopolio del mondo del calcio, e desidera avviare nuove discussioni sul percorso che l’Europa le competizioni dovrebbero assumere in futuro».

