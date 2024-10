La Superlega esulta: «Abbiamo conquistato il diritto di esistere, le partite saranno gratis in tv».

La rivoluzionaria sentenza della Corte di giustizia europea ha ovviamente fatto esultare i signori della Superlega. Ecco i tweet di A22 la società che cura gli interessi del torneo che a questo punto molto probabilmente nascerà.

“Abbiamo conquistato il diritto di esistere. Il monopolio della Uefa è finito. Il calcio è gratuito. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni. E liberi di determinare il proprio futuro”, ha affermato il nostro Ceo Bernd Reichart in merito alla decisione della Corte di Giustizia europea

«Ai tifosi offriamo la trasmissione gratuita in tv di tutte le partite della Superlega».

LA SENTENZA

I ribelli hanno vinto: abuso di posizione dominante della Uefa (El Chringuito).

Il giorno del verdetto della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

La Corte di Giustizia Europea: “Le norme Fifa e Uefa sull’approvazione preventiva delle competizioni calcistiche per club, come la SuperLega, sono contrarie al diritto dell’Unione europea” #Superlega

💣 UEFA’s rules demanding prior approval for Super League have been deemed unlawful by the European Court of Justice. Major blow for UEFA and FIFA. pic.twitter.com/VWZK71gUNv

UEFA and FIFA can’t tell anyone playing in the Super League to take their ball and go home, it violates EU competition rules.

— Molly Quell (@MollyQuell) December 21, 2023