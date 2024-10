La serataccia di Mazzarri: sconfitta all’Olimpico e il bus del Napoli parte senza di lui

Dopo il 2-0 subito dalla Roma, l’allenatore costretto a chiamare un taxi per tornare a Napoli. Si era dilungato con le interviste post partita

La serataccia del Napoli di ieri sera non è finita con il triplice fischio di Colombo, soprattutto per Mazzarri. L’allenatore azzurro dopo il fischio finale si è intrattenuto nelle consuete dichiarazioni post partita con i giornalisti e durante anche la conferenza stampa.

Purtroppo per mister Mazzarri però, i tempi si sono dilungati. Mentre la squadra lo aspettava sul bus per ripartire alla volta di Napoli, il mister era ancora davanti ai microfoni. Le interviste si sono così dilungate che il pullman è partito senza di lui. Così Mazzarri è stato costretto a prendere un taxi per ritornare a Napoli.

Roma-Napoli finisce 2-0 per la squadra di Mourinho. Il Napoli si allontana dal quarto posto e, quindi, dall’obiettivo Champions.

Il Napoli è alla deriva: cronaca di un disastro annunciato (anzi strombazzato)

Il Napoli è alla deriva: cronaca di un disastro annunciato (anzi strombazzato). E non ci riferiamo soltanto alla partita di questa sera, col Napoli che è stato sconfitto 2-0 dalla Roma di Mourinho. Sesta sconfitta in campionato, la terza di Mazzarri che ha perso cinque partite su otto: Real Madrid, Inter, Juventus, Frosinone, Roma. Ma questa è solo la cronaca che completiamo con la classifica: il Napoli è settimo con 27 punti, a quattro dal Bologna quarto e dietro Fiorentina e Roma. Il Napoli ha finito in nove per le espulsioni di Politano e Osimhen (eccessivo il secondo giallo a Osimhen). È paradossale visto che la Roma ha menato per gran parte del match.

Ma il punto è un altro: il disastro del Napoli di De Laurentiis è stato annunciato in pompa magna sin dal giorno dello scudetto. Quando il presidentissimo si è convinto che fosse stato effettivamente tutto e solo merito suo e che quindi avrebbe potuto replicare senza alcun aiuto. Ormai lo hanno capito tutti in Italia. Solo a Napoli resistono. Ed è assurdo: per anni la città ha odiato De Laurentiis, quando invece era un presidente eccellente. Quando invece è cominciato il suo declino, hanno iniziato a trattarlo come un semidio infallibile. Una delle tante follie di questa città che vive con regole tutte sue.

