Kvaratskhelia ha fatto troppe sceneggiate (Gazzetta)

Si nota di più per il modo teatrale in cui accentua certi contatti che per giocate incisive. Perde la palla che porta all’1-0.

Kvaratskhelia ha fatto troppe sceneggiate. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nell’analisi della partita.

Quando Osimhen è stato espulso, però, la partita era quasi finita e aveva preso la via della Roma, che ha saputo sfruttare l’imperdonabile ingenuità di Politano, il quale si è fatto cacciare — rosso diretto, il suo — per un fallo di reazione ai danni di Zalewski. Un calcetto da campetto di periferia, che ha aperto la strada al Napoli verso la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato, alle quali va aggiunto il tracollo in Coppa Italia. Del resto è difficile pensare di vincere se non crei una sola vera occasione da gol in tutta la gara. Malissimo tanti eroi dello scudetto: Di Lorenzo, ancora una volta, ma pure Lobotka; irriconoscibile Kvaratskhelia, che ha preso qualche calcio e ha fatto troppe sceneggiate.

La Gazza gli dà 4,5 in pagella:

Fa ammonire due avversari, ma si nota di più per il modo teatrale in cui accentua certi contatti che per giocate incisive. Perde la palla che porta all’1-0.

LE SCINTILLE CON MOURINHO NEL PRIMO TEMPO

Roma-Napoli ad alta tensione, il gioco infatti è stato spesso interrotto per tanti falli che hanno visto protagonisti i giocatori del Napoli rimasti a lungo a terra. Prima ha protestato Mazzarri per un intervento su Mario Rui, ed è stato ammonito, poi è stato il turno di Mourinho. Il momento di massima tensione del primo tempo, molto nervoso (sei ammoniti), dell’Olimpico si è vissuto intorno al 28′, quando Cristante è stato ammonito per un fallo su Kvaratskhelia. Dopo che il giocatore del Napoli è caduto José Mourinho gli si è scagliato contro accusandolo di simulare urlando più volte “Basta rispetto”. Kvaratskhelia ha risposto al tecnico qualcosa che le telecamere non hanno carpito e poco dopo tra i due è scoppiata la pace, sancita da un abbraccio a bordocampo. Cartellino giallo per il tecnico portoghese.

ilnapolista © riproduzione riservata